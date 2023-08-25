鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至17.99元，預估目標價為310.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.99元上修至17.99元，其中最高估值23.53元，最低估值13.77元，預估目標價為310.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23.53
|26.45
|24.59
|最低值
|13.77
|16.47
|18.87
|平均值
|17.96
|20.04
|21.72
|中位數
|17.99
|20
|21.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|124,833,000
|135,935,000
|159,159,000
|最低值
|116,404,760
|126,255,000
|139,890,870
|平均值
|119,899,840
|130,702,190
|148,374,150
|中位數
|119,208,000
|130,597,000
|146,588,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。