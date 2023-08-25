【選股策略】Nvidia展望超預期，AI需求火！哪些廠商受惠？全球供應鏈整理一次看！

Nvidia 於 8 月 24 日凌晨公布財報及展望雙雙優於預期。

展望後市，數據中心轉向 AI 及加速運算投入趨勢將延續，全球數據中心產值將達 1 萬億美元，NVDA 配合客戶需求，未來幾季推動供應鏈持續擴產，意味 AI Server 需求持續火熱為 2023 年電子產業亮點，市場就容易持續聚焦晶圓代工、PCB、散熱以及組裝次產業。

一、2Q23 財報數字優於預期

NVDA FY2Q24 營收 US$135.1 億 (+88%QoQ；+101%YoY)，毛利率 71.2%，EPS 為 US$2.70，優於市場預期，其中眾所矚目的 Datacenter 增長 171.2%QoQ，成長幅度最大，且創下新高。

二、3Q23 展望優於市場預期 30%

FY3Q24 展望方面，受惠數據中心業者積極向加速計算佈局，搭配 NVDA 各平台新產品推出，帶動 Datacenter 業務持續向上，推升營運持續成長，公司指引 FY3Q24 營收為 US$156.8~163.2 億 (+16.1%~20.8%QoQ；+164%~175%YoY)，毛利率 71.5~72.5%，優於市場預期。

三、AI Server 產值倍增，相關供應鏈商機可期

受制於總體經濟通膨預期以及大陸需求不如預期，2023 年電子產業呈現 1H23 庫存調整、2H23 旺季不旺窘境，AI Server 需求持續強勁為全年亮點。

由於高速需求帶動 GPU 顆數增加 6-8 顆，在 GPU 模組互相高速傳輸要求下 CCL 料號由 Low Loss 提升至 Ultra low loss、PCB 板層數由 15 層提升至 20-30 層，ABF 額外增加 6-8 片需求、散熱及組裝產值亦同步攀升，整體硬體產值相較一般 Server 提升 5-20 倍不等。

相對受惠廠商包含台積電 (2330-TW)、金像電(2368-TW)、台光電(2383-TW)、台燿(6274-TW)、欣興(3037-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣達(2382-TW) 以及鴻海(2317-TW)、技嘉(2376-TW)。

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