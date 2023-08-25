兩大發卡組織停止與幣安合作 加密貨幣領域受挫

陷入困境的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 已經失去支付網絡萬事達卡 (MA-US) 和 Visa 卡 (V-US) 的業務。

這個事態發展顯示，傳統金融機構對與該公司合作越來越謹慎，因為該公司面臨著嚴格的監管審查以及加密行業內對財務合法性的更廣泛擔憂。

幣安周四 (24 日) 在 X 平台上宣布，萬事達卡很快將不再在拉丁美洲和中東提供幣安品牌卡。該卡允許客戶使用加密貨幣購買商品。

幣安客服在 X 平台上表示：「與大多數借記卡一樣，該產品已被幣安用戶用來支付基本的日常開支；但幣安卡不同之處在於這些卡是由加密資產提供資金。」

「我們的用戶中只有一小部分、不到 1% 的市場用戶受到此影響。該產品的用戶將在 2023 年 9 月 21 日之前使用該卡，屆時該卡將失效。」

幣安表示，「全球各地的幣安帳戶不受影響。在可用情況下，用戶還可以使用幣安支付購買加密貨幣並發送加密貨幣，幣安支付是一種由幣安設計的非接觸式、無邊界且安全的加密貨幣支付技術。」

萬事達卡證實將終止合作關係。發言人表示，從 9 月 22 日起，該公司與幣安在阿根廷、巴西、哥倫比亞和巴林開展的 4 個試點幣安聯名萬事達卡項目「將不再使用」。

萬事達卡發言人表示：「這為持卡人提供了一個緩衝期，可以轉換其幣安錢包中的任何資產。」「對任何其他加密卡計劃都沒有影響。」

與此同時，Visa 也開始與幣安保持距離。該公司發言人告訴《彭博》，已結束與幣安的類似卡合作，自 7 月起就停止在歐洲與該公司發行新的聯名卡。