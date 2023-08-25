大摩威爾森：美股大盤未因輝達利多上漲 顯示行情已結束

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，即使輝達公司 (Nvidia Corp.)(NVDA-US) 發布了亮麗的財報，但美股周四 (24 日) 仍下跌，顯示今年的漲勢已「疲態盡露」 ，並預示著未來還會出現更多下跌。

這位空頭策略師最近承認自己對 2023 年的前景過於悲觀。他表示，整體美股市場對輝達這家美國晶片製造商業績超過預測的反應，是市場見頂的完美指標。標普 500 指數開盤走高，但收盤下跌 1.4%，為 3 周來最大跌幅，原因就是債券殖利率上升蓋過了人工智慧 (AI) 熱潮。

威爾森表示，「市場因利多而見頂，因利空而見底。」「我想不出還有什麼比能從輝達得到更好的消息了。」利多不漲「是反彈已經耗盡的另一個負面技術訊號。現在我們需要一個新的議題來讓人們興奮，但我不知道那會是什麼。」

由於投資人擔心，在經濟出現復甦跡象的情況下，各國央行將在更長時間內保持鷹派立場，美股將出現 2 月以來首見全月下跌。現在的焦點是 Fed 主席鮑爾周五 (25 日) 在傑克森霍爾經濟研討會上的講話，以尋找有關利率走勢的線索。

威爾森表示，他預計鮑爾將重申利率可能會在更長時間內保持較高水平，直到通膨得到控制，「這對市場來說不是壞事，但也不是好事。」「我不指望今天的評論能拯救世界。」

美國銀行策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 同意他的觀點，即隨著長期利率上升和央行流動性減弱的影響變得更加明顯，AI 的提振作用將在 2023 年下半年消退。