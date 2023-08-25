佐登-KY Q2純益倍增 EPS 0.78元 新產能下半年開出

佐登 - KY(4190-TW) 受惠佐登妮絲城堡觀光業績挹注下，第二季雙率雙升，第二季稅後純益 4700 萬元，季增 827.08%、年增 33.91%，每股純益 0.78 元，公司預期，除了觀光業績動能延續外，J3 廠產能開出，將進一步帶動下半年營運成長。

佐登表示，J3 廠今年 6 月獲得經濟部工業局觀光工廠認證及相關環保許可證照後，陸續再取得國際訂單所需的 ISO22716 國際化妝品優良製造規範指引、美國 LEED 綠建築標章等，隨著 7 月產能陸續開出，將成為下半年成長動能。

佐登第二季營收 8.15 億元，季增 4.19%、年增 26.85%；毛利率 70.28%，季增 1.9 個百分點、年增 1.17 個百分點；營益率 6.38%，季增 3.44 個百分點、年增 1.82 個百分點；稅後純益 4700 萬元，季增 827.08%、年增 33.91%，每股純益 0.78 元。

上半年營收 15.97 億元，年增 24.69%；毛利率 69.34%，年減 0.64 個百分點；營益率 4.69%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 5207 萬元，年增 17.56%，每股純益 0.87 元。

門市方面，佐登進行汰弱留強後，目前約 576 家，其中直營店 326 家、加盟店 250 家，今年台灣與中國都會新增加盟店，另外中國會在杭州、天津各新增醫美診所。