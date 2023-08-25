〈台股盤前要聞〉輝達展望超預期、聯發科也推AI晶片 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，輝達昨日公布最新財報，除了超出市場預期，且第三季展望表現更強勁，將進一步攀上 160 億美元；聯發科也宣布將在年底推出新一代旗艦晶片，具備可運算 Meta Llama 2 的 AI 功能。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

輝達財報凸顯 AI 狂熱持續 人工智慧晶片遠供不應求

人工智慧 (AI) 王者輝達 (NVDA-US) 昨日發布最新財報凸顯，生成式 AI 科技市況欣欣向榮，沒有任何鬆動的跡象，輝達專為加速運算和生成式 AI 時代而打造的 AI 晶片幾乎制霸全球市場，有望牽動科技股新一輪漲勢。閱讀本文...

聯發科最新旗艦晶片年底問世 推動終端裝置運用 Meta Llama 2

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (24) 日宣布，將運用 Meta 最新世代大型語言模型 Llama 2，以及自家最先進的人工智慧處理單元 (APU) 和完整 AI 開發平台 NeuroPilot，建立完整的終端運算生態系統，預計運用 Llama 2 模型開發的 AI 應用將在年底最新旗艦產品上亮相。閱讀本文...

〈富邦金法說〉中國總曝險達 8400 億元 對陸三大投融資審慎趨緊

富邦金 (2881-TW) 昨 (24) 日舉行 2023 年第二季法說會，中國曝險依舊是法人關注重點，總經理韓蔚廷表示，因在中國大陸擁有 100% 子行 - 富邦華一銀行，因此整體金控對大陸總曝險達 8400 億元，但淨曝險比例約 3%。韓蔚廷表示，由於中國經濟放緩，除了不動產，對小微企業、地方政府融資平台等的投融資也會較審慎。閱讀本文...

泰碩董座轉讓持股過半依法解任 信音入主引關注

散熱廠泰碩 (3338-TW) 昨 (24) 日公告，董事長余清松因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。市場推估余清松所轉讓的持股由連接器廠信音 (6126-TW) 接手，信音後續是否將主導泰碩也引發關注。閱讀本文...

定了！金磚國家擴大陣容 邀請沙國、伊朗等六國加入

金磚國家峰會（BRICS）周四進入最後一天，巴西、俄羅斯、印度、中國及南非等五個成員國宣布，正式邀請沙烏地阿拉伯、伊朗等國加入，欲擴大金磚國家的影響力。閱讀本文...