美國7月耐久財訂單月增率初值下滑5.2% 創新冠疫情以來最大跌幅

美國商務部周四 (24 日) 公布數據顯示，由於上月非國防飛機訂單量大減近 44%，7 月耐久財訂單月率初值報 - 5.2%，降幅創 2020 年 4 月以來最大，遠低經濟學家預期的 - 4%，前值自成長 4.6% 下修至 4.4%。

7 月耐久財訂單月率初值報 - 5.2%，降幅創 2020 年 4 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

不過，美國 7 月扣除飛機非國防耐久財訂單──核心耐久財訂單月率報 0.1%，符合經濟學家預期，前值自成長 0.1% 下修為 - 0.4%，凸顯工廠的設備訂單略有增加，但下修數據反映出在借貸成本高漲和經濟前景擔憂的背景下，企業對資本投資保持謹慎。

另外，扣除波動較大的運輸類別耐久財訂單月率成長 0.5%，高於預期的 0.2%，前值從成長 0.5% 下修至 0.2%，原因是 7 月非國防飛機訂單在上月飆升後大幅下跌近 44%。

與此同時，國防飛機訂單月率也有所下滑。波音 (BA-US)7 月的訂單月為 52 架，僅為 6 月的約六分之一，不過飛機訂單波動很大，而且政府數據並不總是與飛機製造商的單月數據相關聯。

美國 7 月飛機訂單大減近 44%。(圖：ZeroHedge)

商務部的報告顯示，由於高昂的借貸成本、更嚴格的信貸條件和揮之不去的經濟不確定性正在抑制企業追求長期資本投資的願望。

值得注意的是，核心耐久財出貨量連續第二個月下降，該數據是美國國內生產毛額 (GDP) 報告中用來説明計算設備投資的數據。美國第三季 GDP 的初值將於 10 月下旬發布。

經濟學家普遍對當前季度的經濟成長持樂觀態度，此前公布的數據顯示，美國消費者的消費能力有所增強。第二季 GDP 成長超過經濟學家的預期，部分原因是強勁的商業投資。