〈財報〉價格提高+基建需求 美歐最大建材商CRH上季獲利超預期

美歐最大建材生產商 CRH (CRH-US) 預計，由於價格上漲以及基礎建設和非住宅項目的強勁需求，全年核心獲利將成長 11%，高於預期。

這家總部位於都柏林的集團約 75% 的利潤來自美國，預計全年息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 為 62 億美元，而 Refinitiv 調查的分析師預期為 59 億美元。

CRH 周四 (24 日) 公布上半年 EBITDA 成長 14% 達到 25 億美元，除歐洲建築解決方案部門獲利同比下降 15% 外，所有部門的獲利都有所成長；該部門由於長期惡劣天氣和新建住宅疲軟而同比下降 15%。

CEO 馬尼福德 (Albert Manifold) 表示：「即使我們的住宅業務錯過了三分之一以上的業務，但另外三分之二的業務非常強勁，這現在證明了我們的商業模式實力和我們的市場地位。」

他表示，美國政府的基礎建設刺激措施將導致未來 5 到 7 年的長期成長，而所謂的關鍵供應鏈製造業「回流」美國和歐洲將繼續提振非住宅業同期項目。

他表示，這意味著該集團創紀錄的獲利能力「看來可望持續到 2024 年」。

在該公司在美國和歐洲部分地區實施中個位數至兩位數百分比的漲價後，CRH 上半年 EBITDA 也增加了 90 個基點，達到 15.6%。

馬尼福德表示，預計美國下半年價格將進一步出現中高個位數上漲，並且至少需要一兩年時間才能收回 2022 年間增加的成本水平；歐洲則需要 4 年時間。