Dunkin'背後金主Roark Capital將收購賽百味

Roark Capital 即將收購賽百味 (Subway)，結束了這家三明治連鎖店長達 50 多年的家族所有權，並代表著這家陷入困境的公司進入了一個新時代。

周四 (24 日) 的公告結束了該連鎖店自 2 月公開啟動的漫長銷售流程。根據報導，賽百味尋求 100 億美元價格出售，這個高價讓許多潛在的餐人業買家欲步，只剩下私募股權公司願意在拍賣中一決高下。據了解，其他競購者還包括 TDR Capital 和 Sycamore Partners。

賽百味和 Roark 均未公布交易價格。

Roark 目前的投資組合包括十幾家連鎖餐廳。就餐廳數量而言，賽百味讓所有這些餐廳都相形見絀，年銷售額也超過了除唐恩都樂 (Dunkin’) 以外的所有餐廳。

Roark 藉由控股公司 Inspire Brands 擁有 Dunkin’、Baskin-Robbins、Sonic、Arby’s、Buffalo Wild Wings 和 Jimmy John’s。另外，該公司還成立 Focus Brands，旗下擁有 Auntie Anne’s、Carvel、Cinnabon、Jamba、McAlister’s、Moe’s Southwest Grill 和 Schlotzsky’s。在新冠疫情初期，Roark 還投資芝士蛋糕工廠 (Cheesecake Factory)(CAKE-US) 2 億美元，以幫助這家陷入困境的連鎖店避免破產。

在 2019 年加入的 CEO 奇德西 (John Chidsey) 領導下，賽百味一直在努力扭轉其業務。該公司修改菜單、招募全新的加盟經營商並投資新科技。上半年同店銷售額成長 9.8%，顯示轉型已見成果。

奇德西在周四發表聲明表示：「這項交易反映出賽百味的長期成長潛力，以及我們品牌和全球加盟經營商的巨大價值。」

賽百味由德魯卡 (Fred DeLuca) 和巴克 (Peter Buck) 於 1965 年創立，從康涅狄格州一家三明治店發展成為全球餐飲巨頭。

但大約 10 年來，該公司銷售額一直在下降。其廣受歡迎的 5 英尺三明治和積極開發給加盟經營商的利潤帶來壓力。2015 年，前發言人福格爾 (Jared Fogle) 備受矚目的審判和 CEO 德盧卡的去世，進一步損害了該連鎖店的利益。

根據加盟經營披露文件，截至 2022 年底，賽百味在美國開設約 2 萬 600 家門市，低於 2015 年高峰期的 2 萬 7100 家。雖然該連鎖店仍在關閉加盟店，但步伐已大大放緩。該連鎖店去年關閉了 571 家餐廳，低於 2020 年關閉的 1600 多家。

德盧卡去世後，公司的一半股份留給他的家人。巴克於 2021 年去世，將其遺贈給了兒子們經營的慈善機構。奇德西告訴媒體，他有意說服兩個家族考慮出售公司。