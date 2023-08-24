日本干預日元匯率與否 政治因素、鮑爾演說是關鍵

本周在美國懷俄明州登場的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會，將會是日本銀行 (央行) 面對的主要風險，因為一旦聯準會 (Fed) 主席發出強硬訊號，日元可能再次遭遇大幅拋售，迫使當局進場干預。

這場讓全球決策者聚首的年度盛會，一直以來都提供央行總裁們重新部署貨幣政策，向市場表明下一步重要行動的機會。

隨著通膨放緩跡象浮現，投資人直到最近都還預期 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能尋求結束升息，但現在日本官員擔心，物價壓力徘徊不去，可能會讓鮑爾釋出相反信號，此舉恐會導致去年日元遭到拋售的情景再次上演，迫使當局介入干預。

日元疲軟所衍生的政治問題也是值得關切的一點。批評人士認為，日銀的超寬鬆貨幣政策導致日元不斷貶值，推高進口成本，進而使民眾生活成本增加。

日本央行總裁植田和男 (圖: Shutterstock)

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 表示，日本當局不再像去年 9 月和 10 月左右一樣那麼擔心日元走軟，但若經濟惡化傷害了政府的支持率，干預的可能性就會增加。

貨幣市場預估，Fed 在明年第二季以前都將維持當前的 5.25%-5.50% 利率區間，之後才會開始放寬政策。投資人將從鮑爾周五 (25 日) 的演說中尋找任何可能進一步升息的線索。

日本央行總裁植田和男也計劃出席今年的傑克森霍爾會議。Fed 前主席柏南奇 (Ben Bernanke)2010 年在任時建議實施量化寬鬆 (QE)，引發日元飆升，迫使時任日銀總裁白川方明 (Masaaki Shirakawa) 召開緊急會議放寬貨幣政策。

而這一次，市場的擔憂集中在日元的疲軟走勢上。

即使美元兌日元近來升破去年引發當局干預的 145 大關，當局似乎沒有對近幾輪的日元拋售感到憂心，發出口頭干預的次數也比較少。

隨著日元貶值幅度較為平緩，放寬防疫限制後的旅遊復甦潮，將大眾的注意力轉向弱勢貨幣的好處，日本當局現在認為，買進日元的的貨幣干預門檻已經比去年還要高。

然而，三位直接了解日本貨幣政策的官員表示，若鮑爾的鷹派言論，導致美元兌日元以更快速度升值，當局可能會改變現在這種被動的作法。其中一位官員說：「只要是採取漸進式的行動，日本可能就不會進行干預，這是為了打擊超速違規的行為。」

本月迄今，日元兌美元已貶約 1.5%，貶幅遠低於去年截至 10 月 21 日三周內的 4.8%，當時日元兌美元貶破 150 關卡，創 32 年新低。

日本官員們表示，雖然當局認為相較於匯率水準，貶值速度才是決定何時介入干預的關鍵，但突破 150 日元的門檻，仍可能為首相岸田文雄帶來更多政治壓力，迫使他採取行動。

在政府支持率下滑的情況下，岸田文雄周二 (22 日) 公布一項計畫，希望緩解日元疲軟推高燃料成本所帶來的衝擊。

前日銀官員竹內惇 (Atsushi Takeuchi) 表示：「在日本，何時干預一直是一個極具政治性的決定，最終決定權終究掌握在首相手中。當局心中通常不會有很具體的界線，但出於政治因素，像 150 這樣的關鍵關卡很重要。」

目前日本仍處在進退兩難的困境，該國 7 月核心通膨連續 16 個月超出央行的 2% 目標，一部份是因為日元疲軟，導致企業必須轉嫁進口成本。

與此同時，出自於對經濟遭受損害的擔憂，雖然上月決定提高長債殖利率上線，日銀仍堅守將利率維持在超低水平的決心。