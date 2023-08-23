美國上周房貸利率升至23年新高 房貸申請降至28年新低

上周美國房貸利率躍升至 23 年來最高水平，將購屋者的房貸需求推至 28 年來的最低水平。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 4.2%。

上周符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.16% 升至 7.31%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.68 升至 0.78。去年此時的房貸利率為 5.65%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「上周由於市場面臨流動性不足問題，以及人們擔心經濟復甦將導致通膨居高不下，美國國債殖利率繼續飆升。」

因此，購屋房貸申請本周下降 5%，較一年前同周下降 30%。買家需求處於 1995 年 12 月以來最低水平。潛在買家不僅要面對高利率和高價格，還要面對極低的供應。根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，7 月底市場上可用房屋數量接近四分之一個世紀以來的最低水平。

彈性利率房貸 (ARM) 申請比率增至 7.6%，為 5 個月來最高水平。ARM 申請量較上周增加 4%。

坎恩指出：「有一些購屋族希望在最初的固定期限後接受一些利率風險來降低每月付款。」

住房貸款再融資申請本周下降 3%，同比下降 35%。房貸活動的再融資比率從前周的 28.6% 上升至占總申請量的 29.5%。由於大多數屋主的利率遠低於 5%，現在很少有房主能夠從再融資中受益。

另外根據《每日抵押貸款新聞》報導，房貸利率本周繼續攀升，目前約為 7.5%。