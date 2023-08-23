輝達主導AI市場 但不是唯一

投資客對輝達 (NVDA-US) 的獲利財測垂涎欲滴，分析師們紛紛提高預期。當然，最大的問題是輝達能否不負人工智慧 (AI) 炒作。但對於投資客來說，更大的問題也許是是否有其他公司也能從 AI 需求中受益。

目前的答案似乎是否定的，或者至少還沒有任何一家能夠接近輝達的獲利規模。但有些公司，包括晶片製造商和廣義的 AI 生態系統中的公司，開始看到與 AI 相關的收入，並承諾未來會更多。

新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 是少數宣傳 AI 的企業之一。這家晶片製造商使用該公司的軟體來設計和驗證它們的產品。Synopsys 即將上任的 CEO 加齊 (Sassine Ghazi) 表示，AI 目前約占銷售額 10%，而且還只是初期階段。

他表示，影響晶片需求的因素有兩個：「萬物智能」的趨勢和 AI，「對於 AI，為了使其成為現實，需要在雲端或數據中心採用更複雜的晶片，以及在周邊使用更複雜的晶片。考慮到這兩個因素，對半導體的需求是前所未有的。」他將於 1 月 1 日接替創始人究斯 (Aart de Geus) 出任 CEO。

新思科技上周公布第 3 季營收成長 19% 達到 14.9 億美元，並預測第 4 季獲利超出分析師預期。它本周宣布與英特爾 (INTC-US) 簽訂一份新合約，為該公司的新工廠開發知識產權，其中將越來越多地涉及 AI。

即使如此，目前對晶片的大部分需求仍然是由物聯網 (IoT)、智慧手機和其他不涉及生成式 AI 的流程的增長推動的。

與 Synopsys 一樣，應用材料公司 (AMAT-US) 也看到未來對 AI 的巨大需求。這家大型晶片製造設備製造商上周公布財報，聲稱 AI 設備目前占其總銷售額的 5%，而數據中心設備占 20%，物聯網設備占 10% 至 15%。財務長希爾 (Brice Hill) 表示，同行已經討論了 AI 需求有 30% 至 50% 的成長率，「因此，如果 5% 只是一個相對較小的數字，我們真的確認它正在迅速成長，並將成為未來的重要工作。」

當然，有些投資客希望 AI 現在就能創造收益，不願意等待。Wedbush 負責半導體業研究的硬體股權研究資深副總裁布萊森 (Matthew Bryson) 表示輝達仍是最佳選擇，「買進輝達後就放在一邊是最簡單的。」並表示，輝達財報的確切數字並不重要，更重要的是它與 AI 相關需求進行的討論。

他說，「現在有大量的需求。」「目前永遠無法滿足。要拿到輝達的晶片需要 40 多周時間，問題在於供應不足。」