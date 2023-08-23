巴隆：輝達Q2財報不是重點 能否解決未來AI供應限制才是一切

輝達 (NVDA-US) 將在美股周三 (23 日) 盤後公布財報，但巴隆周刊 (Barron’s) 指出，輝達上季財報本身並非重點，更重要的是輝達能否緩解人工智慧 (AI) 長期供應瓶頸的擔憂。

幾乎所有人都意識到，輝達 AI 晶片恐怕一段時間內都會呈現供不應求的狀態，因此針對輝達周三盤後將公布的財報，投資人面臨的關鍵問題並非該公司近期形勢，而在於該公司能否緩解長期的供應限制。

隨著美股走跌，輝達周二股價自史上高點下滑，但市場仍樂觀看漲輝達財報。華爾街共識預期輝達 7 月季度營收為 112 億美元，調整後每股獲利 2.08 美元，並預期本季營收 126 億美元。

自 OpenAI 推出聊天機器人 ChatGPT 後，帶動生成式 AI 熱潮，新創企業和企業更熱愛輝達晶片，因為其強大的軟體編程平台生態系統 CUDA 讓開發人員構建和共享 AI 相關工具和軟體庫，從而更輕鬆地構建 AI app。

許多分析師表示，目前輝達營收受限於半導體代工廠的先進晶片封裝能力，而不是需求。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 上周重申輝達股票「加碼」評級，其研究報告補充，目前輝達 AI 產品供應量還不及市場需求的一半。他也重申該股目標價 500 美元，以周二收盤價 456.68 美元計算，隱含漲幅約 10%。

他寫道，由於企業 AI 支出大規模轉變，供需失衡相當異常，輝達正受益於此趨勢，因此前景非常樂觀。「重要的是，要有『10 月具體的營收財測數字不會比未來總體軌跡重要』的認知。」

Moore 預測輝達將公布第二季業績與財測均高於預期，且會對未來 3 至 4 個季度的業績做出積極評價。

輝達今年迄今股價已上漲約 213%，同期 S&P 500 指數僅上漲 14%。