價值投資專家：科技股熱潮已超過網路泡沫 結局將是長期崩跌

Smead Capital Management 創辦人兼執行長 Bill Smead 周二 (22 日) 警告，人工智慧帶動的科技股熱潮，已經超越 1990 年代末至 2000 年初期的網路泡沫，未來恐將面臨長期而痛苦的崩跌。

Smead 在一封題為《被動的危險泡沫》的投資者信中表示：「這場金融狂熱事件持續高漲，使得此前的網際網路泡沫看起來微不足道。」

這位著名價值投資者指出，貝萊德 (BlackRock) 和先鋒集團 (Vanguard) 等被動投資巨頭，透過將大型科技股轉移到不同類別，「試圖掩蓋這種狂熱」。例如，將 Meta(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 歸為通訊服務公司，並將亞馬遜 (AMZN-US) 歸類到非必需品行業。

他表示，如果把亞馬遜、Netflix(NFLX-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等公司都納入資訊科技業，那麼資科占標普 500 指數的總市值比例，將達到未有的 41.5%。

這位資深基金經理警告，集中度往往會帶來糟糕的結果， 「狂熱會以邪惡的方式消亡」。

Smead 列舉了歷史上的一些典型案例。例如，在估值泡沫破裂後，電子巨頭 RCA 的股價在 1929 年至 1930 年間下跌了 90%，迪士尼的本益比在 1972 年至 1982 年間出現了類似的跌幅。美國線上更是在網路泡沫後，直接被掃進歷史的灰燼之中。

他的主要目標之一，是「避免因陷入金融狂熱而造成永久性損失」。 因此，他的團隊正在避開他們認為「最容易受到多年價格大幅下跌影響」的行業。

他還認為，政府未善盡反壟斷的職責，造就了微軟、Alphabet 和 Meta 等巨頭，這也使得要治癒股市，需要依賴未來 10 年斷斷續續的熊市。

其他投資者過去也曾發出過類似的警告。 例如，以「大空頭」聞名的 Michael Burry 近年來對指數基金、科技股定價過高，和大規模投機敲響了警鐘。 上一季他購買了名義價值 16 億美元的標普 500 指數和那斯達克 100 指數 ETF 的看跌期權，這表明他對股市抱持的謹慎態度。