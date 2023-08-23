〈財報〉需求遲緩 Bath & Body Works預警銷售將陡降

Bath & Body Works (BBWI-US) 周三 (23 日) 警告，由於美國人在通膨仍然較高、家庭預算緊張的情況下延後採購其高單價的家用香水和個人護理產品，其全年銷售額將出現更大幅度的下降。

這家總部位於俄亥俄州的公司股價在周三盤前交易下跌約 2%。之前該零售商預測本季銷售額和獲利低於華爾街預期。

美國生活成本和信貸償還等借貸成本上升，促使消費者減少購買非必需品。這導致對家用香水、美容護膚品等產品的需求放緩。

該公司的業績與專業零售商雅詩蘭黛 (EL-US) 和連鎖百貨梅西百貨 (M-US) 的業績一致，它們都警告今年底前的消費者支出將疲軟。

Bath & Body Works 目前預計全年淨銷售額將下降 1.5% 至 3.5%，而之前預測淨銷售額將下降零至中個位數百分比。

為了抵禦勞動和生產成本飆升對獲利率的打擊，該零售商對其產品採取漲價的作法，這進一步抑制了厭倦通膨的美國人的需求。

根據 Refinitiv IBES 數據，該公司第 2 季銷售額下降 3.6% 至 15.6 億美元，基本符合華爾街預期。

不計項目，當季每股獲利 40 美分，高於分析師每股 33 美分的預期。

該公司還將全年獲利財測調升至調整後每股獲利 2.8 至 3.1 美元，而之前預期為 2.68 至 3.08 美元。