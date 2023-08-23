美7月成屋銷售創2010年來同期新低 庫存創24年同期低點

美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 周二 (22 日) 公布數據顯示，美國 7 月成屋銷售再度下滑且不及預期，創 2010 年以來 7 月同期新低。更高的利率和供應緊張，是成屋銷售繼續低迷的原因，7 月成屋供應量跌至 24 年同期低點。

美國 7 月成屋銷售再度下滑且不及預期，創 2010 年以來 7 月同期新低。(圖：ZeroHedge)

美國 7 月成屋銷售年化總數報 407 萬戶，不及預期的 415 萬戶，6 月前值為 416 萬戶。美國 7 月成屋銷售總數月減 2.2%，不及預期的下降 0.2%，6 月前值為下降 3.3%，為 2010 年 7 月同期以來最慢，按年來看，7 月成屋銷售年減 16.6%。

截至 7 月底，有 111 萬戶待售房屋，為 1999 年以來 7 月份庫存的最低水準，較去年同期下降 14.6%，約為新冠疫情前供應量的一半。按照目前的銷售速度計算，需要 3.3 個月的時間消耗掉市場上的供應量，低於 5 個月的庫銷比，表明市場供應緊張。

供應短缺繼續推動買家競價和房價上漲。7 月份售出房屋的中位價為 40.67 萬美元，比去年 7 月份成長 1.9%。

庫存不足是制約成屋銷售和推高房價的關鍵因素。由於當前的房貸利率比 2021 年底高出兩倍還多，許多已經鎖定低貸款利率的房主不願出售房屋，因此市場上的房屋供應量低於正常水準。

有大約四分之三的成屋上市時間不到一個月便售出，表明需求仍然強勁。大約 30% 以上的成屋最終售價高於標價。

按價格類別來看，所有價位的銷售均有所下降，但最高檔價位（100 萬美元以上的房屋）的銷售下降幅度最小，這是因為高價市場的供應量要多得多，而低價市場的供應量卻非常少。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「西部地區是房價最昂貴的地區，但也是價格有所下降的地區。除西部地區房價較去年持平，其他所有地區 7 月份的房價按年來看均有所上漲。」

Bright MLS 首席經濟學家 Lisa Sturtevant 表示：「隨時序進入秋季，房地產市場正處於關鍵時刻。房貸利率飆升對於一些消費者來說，租賃和購買之間的決定可能傾向租屋，特別是在租金下降和新公寓上線的地方。」