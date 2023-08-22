美商務部長雷蒙多將於下周出訪中國

根據多家外媒周二 (22 日) 報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 將於下周出訪中國，這將使她成為自去年 6 月以來訪問中國的第四位內閣級官員。儘管台灣問題和限制對中國部分出口導致兩國關係緊張，但美國仍尋求維持雙方高層接觸。

根據美國商務部的新聞稿，雷蒙多將在北京和上海會晤中國高級官員和美國商界領袖，討論與美中商業相關問題、美國企業面臨的問題以及潛在的合作領域。

此次訪問將於 8 月 27 日至 30 日進行，正值華府與北京政府關係的敏感時刻。不過北京政府上周表示歡迎雷蒙多的到訪。

有外媒指出，美國總統拜登在 8 月初頒布新的投資限制措施，加劇與中國本就緊張的局勢，包括台灣問題、人權問題、智慧財產權以及美國 2 月擊落的中國間諜氣球事件。

這些突發事件給其他拜登政府官員出訪中國期間埋下艱困的背景。美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和氣候問題特使凱瑞都已結束出訪行程，承諾會進一步對話，但沒有明確內容。

目前尚不清楚雷蒙多將能替美企帶來什麼，但知情人士透露，在不知道此行將為美企帶來正面成果的情況下，雷蒙多一直猶豫是否要出訪。

不過一個潛在的成果是與中國商務部組成一個工作小組，討論出口管制以及被列入商務部出口黑名單的中國公司。

然而這一想法引法美國國會共和黨人的嚴厲批評，他們上周致函雷蒙多，敦促他不要讓中國參與投資限制。這些限制措施包括拜登最近限制美國對一些中國半導體、量子運算和人工智慧 (AI) 公司投資的行政命令。

當被要求可能成立的工作小組和共和黨員的批評發表評論時，美國商務部一名代表拒絕置評。

另外，雷蒙多此行還將尋求美國在中國的商業利益，其中一個首要問題是波音 (BA-US) 向中國航空交付 737 Max 飛機的拖延。在 2019 年發生兩起致命飛安事故後，中國禁止波音該機型的交付。