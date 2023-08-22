〈財報〉廣告收入強勁 百度Q2營收超預期

中國搜尋引擎龍頭和人工智慧 (AI) 公司百度周二 (22 日) 美股盤前公布第二季財報，受惠廣告業務的強勁成長，該季營收創一年多來最大增幅且淨利增逾四成，加入中國大型科技公司重新實現營運成長行列。此前中國政府放寬對科技公司的打壓，試圖提振步履蹣跚的經濟。

截稿前，百度 (BIDU-US) 美股 ADR 周二盤前上漲 4.07%，每股暫報 120 美元；百度 (9888-HK) 周二香港股價上漲 0.9%，每股報 123 港元。

財報顯示，百度第二季 (截至 6/30) 營收成長 15% 至人民幣 340.6 億元 (以下單位皆同)，高於市場預期的 333 億元；淨利年增 43% 至 52 億元，與 FactSet 調查分析師預估的 52.4 億元基本吻合；經調整後每股美國存託憑證 (ADS) 獲利報 22.55 元，優於 Refinitiv 分析師平均預估的 16.86 元，也遠超去年同期的 15.79 元。

其他財報數據方面，線上行銷服務營收成長 15% 至 210.8 億元；百度應用程式月活躍用戶成長 8% 至 6.77 億。蘿蔔快跑 (Apollo Go) 乘坐次數約 71.4 萬次，比去年同期成長一倍；研發費用年增 1.4% 至 63.8 億元。

在新冠肺炎限制放寬刺激經濟復甦後，企業重啟數位廣告支出，讓主要依賴線上廣告收入的百度大大受惠。另外該公司也一直在推廣其生成式 AI 大型語言模型 (LLM) 工具文心一言 (ERNIE Bot) 趕上 AI 熱潮，該趨勢已引起投資人和消費者的注意。

百度聯合創始人兼執行長李彦宏表示，在網路行銷業務和營運槓桿穩健表現的推動下，今年第二季百度核心業務加速營收和利潤成長。他還補充說，百度正在採取一種「AI 原生思維」，致力建構一個新的搜尋引擎，以推動持續的長期營運成長。

截至上周五，百度股價今年以上漲約 10%，為恆生科技指數表現名列前茅的成分股之一，該指數迄今已下跌 3%。

先前有分析指出，中國消費低迷和同行競爭加劇仍是百度未來營運的障礙。押寶擺渡漲勢將延續的投資人可能該面對現實，因經濟低迷和百度雲端關鍵業務受挫的擔憂加深。如果沒有更強勁的需求或 AI 計畫更新，百度股價前景可能烏雲密布。

Union Bancaire Privee 總經理 Vey-Sern Ling 表示，百度被視為在生成式 AI 領域的領先地位，因為其多年來的投資更為明顯，但生成式 AI 在應用方面仍處早期階段。另外，投資人也不應排除阿里巴巴和騰訊在 AI 領域推出產品的可能性。