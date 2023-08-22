〈華南金法說〉台美利差擴大 華銀全年SWAP收益上看80億元 有望創歷史新高

看好美國還會繼續升息，台灣央行利率按兵不動，利差擴大有助於挹注財務操作績效。華南金 (2880-TW) 子公司華南銀行預估下半年的換匯交易 (SWAP) 約有 40 億元進帳，全年合計 80 億元收益入袋，將創歷史新高。

華南金今 (22) 日召開第 2 季法說，經營團隊指出，研判美國聯準會應該還會再升息 1 次，在美國升息、台灣利率不動的情況下，有助於台美利差擴大，由於美元存款成本過高，壓縮淨利差 (NIM) 表現，因此將部分資金轉進 SWAP 交易賺取更多收益。

華南銀行今年上半年 SWAP 收益就有 40 億元進帳，預估下半年在台美利差帶動下，估計還會有 40 億元收益，全年來自 SWAP 收益約 80 億元，將寫銀行歷史新高紀錄。

媒體提問，在聯準會升息循環接近尾聲的情況下，未來銀行是否還能繼續賺 SWAP 機會財？對此，華銀主管說，SWAP 是否能挹注收益，主要取決於兩大重點，包括資金成本及外幣存款規模。

華銀主管說，目前美元優利存款的資金成本偏高，客戶大額存款也具備議價能力，資金成本墊高的情況下，勢必壓縮銀行的淨利息收益，將資金轉進 SWAP 反而能提高資金收益。

華南金今日法說公布第 2 季自結營運數據，上半年自結稅後純益 105.12 億元，年成長 31.7%，金控和銀行獲利皆刷新歷年同期新高紀錄。

華南金控每股稅後純益 (EPS) 0.77 元，年化稅後股東權益報酬率 (ROE) 11.19%、資產報酬率 (ROA) 0.57%，整體營運獲利穩健向上。

核心子公司華銀上半年得益於金融商品投資 (含兌換) 獲利大幅增加，自結稅後純益 97.52 億元，年成長 26.8%，占集團獲利貢獻 89.5%；另資產品質，逾放比率 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 855.49%。