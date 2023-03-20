小股東安心了 華南金掛保證今年仍以現金股息為主

華南金 (2880-TW) 今 (20) 日法說會表示，今年股利政策仍會以現金股息為主，搭配一些股票股利，且今年仍有能力配發股利，無須動用資本公積就能發放股利。

華南金副總林貴姬表示，華南金去 (2022) 年全年稅後純益 173.08 億元，扣除必須依規定提列的特別公積外、其他權益減項後還有可供分配的盈餘，因此今年仍可配發股利，且無須動用資本公積就能配發現金股息。

華南金過去股利政策主要以股票股利搭配現金股息，且兩者比重各半，但去年起為滿足投資人期待，且避免股本快速膨脹影響每股稅後純益 (EPS)，因此開始提高現金股息。

林貴姬進一步指出，今年股利政策應該也是股票股利搭配現金股息，且應該會拉高現金股息比重，但也坦言，受到去年股債市場動盪影響，今年金控配發水準普遍低於去年，暗示華南金今年每股配發股利會比去年還少。

另外，對於瑞士信貸財務危機，法人也關注華銀曝險部位，華銀對此表示，銀行對瑞信曝險約澳幣 2000 萬元，主要是投資級別的無擔保主順位債券，至於 AT1 債券則沒有曝險部位。

華南金去年稅後純益 173.08 億元，續創歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 1.27 元，稅後股東權益報酬率 (ROE)8.98%、資產報酬率 (ROA)0.49%，總資產持續擴增至 3 兆 6302 億元、年增 4.9%，整體營運獲利穩健茁壯。

華南銀行去年 167.27 億元，每股稅後純益 (EPS)1.71 元，ROE(股東權益報酬率)8.10%、ROA(資產報酬率)0.48%，整體營運皆較 2021 年提升，占集團獲利貢獻超過 9 成。

華南金今天股價下跌 0.2 元，終場收在 21.45 元，三大法人中外資連續 9 個交易日賣超，法人調節拖累股價月線失守。