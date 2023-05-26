憂獲利跟不上股本膨脹！華南金股利政策改以現金股息為主

憂心未來獲利成長恐跟不上股本膨脹，華南金 (2880-TW) 規劃，未來幾年內股利政策將以純現金股息為主。

華南金過往股利政策主要是以現金股息搭配股票股利，但今 (2023) 年一反常態只發現金股息，每股擬配發 0.59 元現金股息，未來是否只配股息、不配股利成為今天法說會關注焦點。

對此，華南金總經理李耀卿坦言，今年只配現金股息不配股票股利，主要是擔心未來獲利成長速度跟不上股本膨脹，進而壓縮每股純益 (EPS)，因此改配現金股息，且未來幾年應該都是只配現金股息為主。

而有別於其他金控動用資本公積配息，華南金是少數沒有動用資本公積配息的金控；對此，李耀卿則說，資本公積大部分是來自於股東增資，資金用途主要是供企金發展所用，因此只用可分配盈餘配發股利，未動用資本公積。

華南金第 1 季自結稅後純益 50.01 億元、年增 35.4%，每股稅後純益 (EPS) 0.37 元，年化稅後股東權益報酬率 (ROE) 10.59%、資產報酬率 (ROA) 0.55%，整體營運獲利穩健。核心子公司華南銀行 2023 年第 1 季自結稅後純益 46.65 億元，年成長 27.8%，EPS 0.48 元，年化 ROE 9.06%、年化 ROA 0.52%，占集團獲利貢獻 91%。

其中核心業務存、放款業務動能持續擴增，餘額分別成長 2.6% 和 2.1%，都更與危老融資餘額分居公股行庫第 2 及第 3 名，國內聯貸市占率擴增至 14.7%，排名上升至第 2 名；另外，逾放比率 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 870.65%。