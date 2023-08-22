在野黨質疑財部作假帳 財長批：公務員努力不容汙衊

財政部長莊翠雲今 (22) 日接受網路節目《政治讀新術》專訪。面對在野黨質疑財政部有作假帳嫌疑，莊翠雲對此強調，公務員絕不可能作假帳，直言作假帳的說法是對公務員的汙衊，身為財長絕對不接受這樣的說法。

選舉將屆，中央政府的財政議題屢次被搬上檯面討論，甚至成為朝野攻防議題，在野黨甚至質疑政府透過編列特別預算做假帳且債留子孫；面對在野黨砲轟政府做假帳，財政部長莊翠雲親上火線說明。

莊翠雲受訪時表示，財政部公務員一向兢兢業業，謹守本分行事，對於外界質疑財政部做假帳，這樣的說法對公務員而言是種汙衊與否定，嚴重打擊公務員的士氣，絕對不接受這樣的說法。

莊翠雲受訪時還秀出數據指出，我負債占 GDP 比重約 33.5%，在 G20 國家中僅次於沙烏地阿拉伯、俄羅斯產油國，優於美國、日本、法國等主要國家，台灣的財政控管相當良好，這點也獲得國際信評機構的肯定。

莊翠雲進一步表示，總統蔡英文上任以來，積極推動多項的促進產業發展及發展經濟的政策，像是投資台灣三大方案，以及引導台商與境外資金回台投資，進而促進台灣經濟成長量能，經濟成長也帶動上市櫃公司獲利增加，股利發放增加讓民眾所得增加，進一步帶動經濟成長。

莊翠雲說，經濟好帶動稅課收入增加，稅收增加會反映在預算上，讓台灣的歲計賸餘也增加，台灣從 2017 年到 2022 年已經連續 6 年歲計賸餘，2022 年底歲計賸餘更達 4993 億元。

此外，莊翠雲還說，中央政府從 2018 年起到 2022 年期間，這 5 年期間總預算減少舉債 4825 億元，合計債務實質還本 5227 億元。

事實上，為了說明澄清外界對於政府財政紀律，財政部多次強調，這幾年因應肺炎防治及紓困振興、國家重要基礎建設及提升國防安全，編列前瞻基礎建設、新式戰機採購、海空戰力提升、嚴重特殊傳染性肺炎及疫後強化經濟等特別預算，與總預算相同。

財政部強調，舉債預算數都必須依公共債務法規定納入長期債務計算，控管債務存量，堅守財政紀律，並未規避舉債上限、也絕無作假帳。