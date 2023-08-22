Arm申請那斯達克上市 力拚今年全球最大IPO

軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 週一 (21 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交申請文件，擬以 ARM 為股票代碼在那斯達克交易所上市，有望成為今年 (2023 年) 全球最大規模的首次公開發行 (IPO)，以及繼阿里巴巴和臉書後的科技史上第三大規模的 IPO。

今年人工智慧 (AI) 浪潮席捲全球科技行業，科技股股價水漲船高，還推動輝達登頂首家兆美元美國晶片商。半導體專利大廠 Arm 希望趁著 AI 熱潮的東風，取得更高的估值，以滿足其母公司軟銀集團 (SFTBY-US) 的要求。

Arm 週一提交了 F-1 表格登記聲明，但未揭露 Arm 估值、IPO 定價和募資規模。文件披露，Arm 聘請 28 家機構，擔任今年首次 IPO 的承銷商，其中以巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團四家領銜，而摩根士丹利明顯缺席。

Arm 申請那斯達克上市 力拚今年全球最大 IPO（圖：REUTERS/TPG）

Arm 於該表提到，截至 3 月 31 日的 2023 會計年度，Arm 淨利 5.24 億美元，營收 26.8 億美元。換言之，Arm 的 2023 年度業績遜於前一年的表現。Arm 的 2022 年度淨利潤為 5.49 億美元，營收 27 億美元。

Arm 還在該表透露，公司當前不存在任何債務，但也無意派發股息。母公司軟銀已斥資 161 億美元將旗下「願景基金 1 號」(Vision Fund 1，VF1) 所持 25% 的 Arm 股份收購於囊中。

近期媒體報導，軟銀預期集資 80 億至 100 億美元，Arm 有望成為今年全球規模最大的一樁首次公開募股 (IPO)，Arm 目標估值介於約 600 億至 700 億美元。

Arm 估值應約為 400 億美元?

若尋求募資 100 億美元成真，Arm 將可能創造 2021 年 10 月特斯拉勁敵 Rivian 募股 137 億美元以來最大的美股 IPO，同時將成為僅次於 2014 年阿里巴巴和 2012 年臉書 (Meta 前身) 上市的第三大科技業 IPO。

不過，近期外媒報導稱，雖然 Arm 的目標是在 IPO 中籌集 80 億至 100 億美元，但該規模可能會更低，因為軟銀收購旗下的「願景基金 1 號」(Vision Fund 1，VF1) 25% 的 Arm 股權。

市場預估，基於 Arm 2023 財年 26.8 億美元的營收，Arm 的估值將介於 320 億美元到 430 億美元之間。這與 Bernstein Research 分析師在 7 月 23 日發布報告相似。

Bernstein Research 指出，預測 Arm 估值應約為 400 億美元，隨著更多資訊將在 IPO 過程中公開，Arm 是半導體設計市場上明顯的市場領導者，基於未來 AI 應用和盈利能力進一步提高的更顯著增長的潛力，Arm 估值可能還有上行空間。

美股 IPO 市場正迎來轉折點

美股 IPO 市場正迎來轉折點，在過去一年多的大部分時間，美股 IPO 市場陷入寒冬，面對聯準會不斷升息，股市拋售潮襲來，不過，隨著通膨緩解，聯準會緊縮週期進入尾聲，人工智慧 (AI) 帶動美股新一波漲幅，投資人對新股發行熱情再開始燃起。

Arm 若上市成功，可望為美股 IPO 市場注入強心針，並且可能會促使美國生鮮配送平台 Instacart、軟體公司 Databricks 和身分驗證新創公司 Socure 等數十家新創公司跟進 IPO 計畫。