亞馬遜傳正與Arm洽談 爭取成為IPO主要投資者

路透引述知情人士透露，亞馬遜 (AMZN-US) 正在洽談加入其他科技公司的行列，成為安謀 (Arm) 掛牌上市的基石投資人 (cornerstone investor) 之一。

亞馬遜參與 Arm 首次公開發行 (IPO) 的潛在消息，凸顯出 Arm 對雲端運算領域的重要性。亞馬遜雲端運算服務 Amazon Web Services(AWS) 的自研晶片 Graviton，便是基於 Arm 架構所設計。

知情人士表示，Arm 計劃 9 月初赴那斯達克上市，而根據路透此前報導，該公司目標為募 80 億至 100 億美元資金。

針對上述報導，亞馬遜和 Arm 拒絕置評。

路透報導，Arm 目前已和約 10 家科技公司針對 IPO 前的投資進行洽談，包含英特爾 (INTC-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和輝達 (NVDA-US)。知情人士說，這些投資者不會取得任何董事席次或控制權。

其中一位知情人士稱，Arm 希望藉由引入基石投資人，來幫助加強其和大型客戶之間的聯繫，並提升 IPO 的吸引力。

軟銀集團 (Softbank) 原先打算以 400 億美元價格，將旗下 Arm 賣給輝達，但最終因美國和歐洲反壟斷當局的反對而宣告破局，從那之後，軟銀便積極推動 Arm 上市。