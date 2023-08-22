美股重點新聞摘要2023年08月22日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/21 盤後)：Zoom(ZM)

美國 7 月成屋銷售

美股財報 (8/22 盤前)：梅西百貨 (M)、勞氏 (LOW)、百度 (BIDU)

Arm 申請那斯達克上市 力拚今年全球最大 IPO

軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 週一 (21 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交申請文件，擬以 ARM 為股票代碼在那斯達克交易所上市，有望成為今年 (2023 年) 全球最大規模的首次公開發行 (IPO)，以及繼阿里巴巴和臉書後的科技史上第三大規模的 IPO。閱讀全文...

舊金山聯準銀行：Fed 官員對利率走向的歧見更甚以往

舊金山聯準銀行周一 (21 日) 發布經濟評論指出，聯準會 (Fed) 官員們對於利率走向的看法，已經不如過去那般一致。閱讀全文...

Zoom Q2 業績高於預期 上調全年財測 盤後漲逾 4%

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (21 日) 公布第二季績超出分析師預期，一度激勵盤後股價大漲 8%，爾後漲幅收斂至約莫 4%。閱讀全文...

美光向美商務部提出補助申請 打造愛達荷與紐約州晶片廠

美光 (Micron Technology) 周一 (21 日) 表示，需要聯邦政府資金和投資稅收抵免來發展其位於愛達荷州首府波伊西 (Boise) 和紐約州的記憶體晶片製造廠。閱讀全文...