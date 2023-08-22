美債殖利率飆10多年新高 策略師提4原因說明

美債殖利率近來創下十多年來新高，為借款人和股市帶來壓力，針對美債殖利率飆升的狀況，策略師提出四項因素來解釋。

美國 10 年期公債殖利率周一 (21 日) 升至 4.354%，創下 2007 年來最高水平，且有望創 2 月以來最大單月漲幅。根據 Dow Jones Market Data，30 年期美債殖利率也創 2011 年新高，達 4.472%，本月漲幅也是去年 10 月以來最大。

美債殖利率飆漲的其中一項關鍵因素，是對聯準會 (Fed) 將在更長一段時間內保持高利率的預期。

Fed 7 月會議紀錄顯示，大多數官員認為通膨存在重大上行風險，可能需要進一步升息。另外，根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，預估年底前將還會再升息的投資人，比一個月前增加了 10%。

Fed 積極縮表也是原因之一，這能夠達到與升息類似的效果。Fed 的目標是每月將持有的公債和機構債務規模削減 950 億美元，雖然目前為止還沒有達成，但 Fed 上周縮表規模達 625 億美元，單周降幅為 4 月初以來最大，使資產負債表規模降至 8.146 兆美元，創兩年多新低。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 說，雖然今年前幾周的縮表並沒有對殖利率產生太大影響，但上周央行資產負債表大幅下滑，似乎已擊中要害。

貸款成長疲軟是第三項因素，因為當銀行授信意願降低或貸款需求下滑時，可能產生與 Fed 升息相同的效果。

上周五 (18 日) 公布數據顯示，截至 8 月 9 日，經季節性調整後的小型銀行整體貸款成長率為 1.9%，是近 12 年來最低水平，且自 7 月中旬以來，全國銀行貸款年增率為負。

第四項因素與經濟數據有關。美國上周申請失業救濟金人數為 23.9 萬人，顯示美國經濟依舊強勁，此外，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 年增 2.4%，超出市場預期。

總而言之，強勁的數據為 Fed 繼續升息提供彈藥。Sevens Report Research 的 Tom Essaye 說：「沒有證據顯示美國經濟正在失去動能。失業金申領人數越快達到 30 萬越好，因為這將幫助減輕美債殖利率的上行壓力。」