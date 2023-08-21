通膨難降 10年期美債殖利率上看5%

美國國債殖利率已升至 2007 年底金融危機爆發前的最高水平，而且還可能繼續升至遠高於普遍預期的水平。

殖利率上升的根本原因有兩個：首先，美國通膨率仍然遠高於 Fed 設定的 2% 目標，雖然已從去年的 40 年高點回落，但明年不太可能降到 2%。其次，名目利率減去通膨率的實質利率也可能要比金融危機以來接近零的水平高得多。

這兩個因素可能推動指標 10 年期美國國債殖利率接近 5%，甚至可能達到 6%。

由於美國經濟沒有陷入衰退，Fed 得以繼續升息，聯邦基金利率目標區間已升至 5.25-5.50%。

AGF Investments 首席美國政策策略師瓦利耶 (Greg Valliere) 在報告中指出，美國經濟保持強勁的成長動能是今年夏天最令人意外的事件。在對經濟軟著陸甚至不著陸的信心加強之際，有關經濟衰退的呼聲已經消退，亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 工具最新估計顯示，第 3 季美國經濟實際成長率可望達到 5.8%。

然而從 CME FedWatch 工具來看，市場仍預計 Fed 不會進一步升息，而且最快將於 2024 年 5 月 1 日開始降息，市場認為消費者物價指數 (CPI) 能從 7 月的 3.2% 回落至 2%。

CPI 從 2022 年年中 9% 以上高點下降，主要得益於能源價格的大幅下降，而 7 月剔除食品和能源價格的核心 CPI 同比上漲 4.7%。

Bianco Research 創始人比安科 (Jim Bianco) 指出，華爾街經濟學家堅信通膨能回到 2%，且大多數經濟學家還沒有接受通膨可能會更高的觀點。但根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，能源價格正在上漲，過去一個月汽油價格上漲了 8.7%。

比安科強調指出，Fed 主席鮑爾讓通膨回到 2% 的立場不會軟化，利率將在更長時間裡保持在更高的水平。

由科蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 領導的摩根大通全球戰略團隊在研報中寫道，美國經濟「尚未擺脫通膨帶來的困擾」。雖然最近幾個月 CPI 漲勢放緩，但核心 CPI 降到 3% 後將難以進一步下降。

比安科認為，如果通膨率保持在 3%，10 年期美國國債殖利率就可能會升至 5%。這是根據 3% 的通膨率加上 0.5% 的中性實際利率再加上 1.5% 的期限溢價得出的數字。但比安科指出，殖利率會升至 5% 完全是因為通膨因素。