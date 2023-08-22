秋季新版疫苗在即 新變種株出現 美疫苗股大漲

新冠疫苗製造商周一 (21 日) 股價上漲，係因今年秋季推出更新疫苗之前，美國出現該病毒的新變種。

Novavax (NVAX-US) 大漲 13.03%；莫德納 (MRNA-US) 漲逾 9%；與輝瑞公司聯合開發新冠疫苗的 BioNTech (BNTX-US) 上漲 6% 以上。與此同時，輝瑞 (PFE-US) 僅上漲 0.95%。

隨著美國新冠疫苗和治療藥物的銷量直線下降，上述疫苗股經歷艱難數月，今年迄今這 4 家股價均跌逾 20%，但由於今年秋季將推出全新疫苗與病毒新變種的出現，華爾街對這些股票的熱情又重新獲得提振。

這其中包括稱為「Eris」的 EG.5 病毒株，是目前美國主要的新冠病毒株。根據健康專家說法，雖然 Eris 較能躲開疫苗或感染產生的免疫力，但該病毒預計不會太強烈。

莫德納、輝瑞和 Novavax 也表示，他們的新疫苗旨在針對名為「XBB.1.5」相關 omicron 亞變體，但也應可提供對抗 Eris 病毒株的防禦力。

另外，尚有一種名為 「BA.2.86」 的新 omicron 病毒株，但目前尚不清楚新疫苗對預防該病毒株的防護效果如何。美國、英國、丹麥和以色列已發現極少數該病毒。

世界衛生組織 (WHO) 和美國疾病管制與預防中心 (CDCP) 上周表示，他們正在追蹤該菌株，因為該菌株有 36 種突變，與目前占主導地位的 XBB.1.5 變種不同，但迄今尚未有證據證明 BA.2.86 較過去的病毒株傳播速度更快，或造成更嚴重的傳染。

但 BA.2.86 的出現可能會增加疫苗和治療方法的需求，因為特定疫苗和治療方法應可對高程度的變種株提供更高保護力。