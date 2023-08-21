投資人等待本周Fed傑克森爾會議致詞 10年期美債殖利率走升

美國國債殖利率周一 (21 日) 攀升，投資人準備迎接 Fed 官員的評論和本周的經濟報告。

美東時間上午 5:52，10 年期國債殖利率上漲 4.1 個基點至 4.292%，接近 2022 年水平。2 年期國債殖利率上漲 2.4 個基點至 4.96%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待包括 Fed 主席鮑爾在內的政策制訂者在周四 (24 日) 開始的 Fed 年度傑克遜霍爾研討會之前和期間發表的一系列評論。許多人期待獲得有關利率前景的新線索。

Fed 上周發布的最新會議紀錄顯示，可能會根據經濟狀況以及通膨壓力是否持續而宣布進一步升息。

自 Fed 7 月會議以來，官員們對於是否需要進一步升息表達了不同的看法。

許多投資人曾希望並預期 Fed 在 7 月會議上的最新升息代表其升息行動的結束。自 2022 年初以來 Fed 已升息 11 次，以給經濟降溫並緩解通膨。

在數據方面，投資人將密切關注本周公布的最新成屋和新屋銷售報告以及耐久財單數據。

周一沒有關鍵數據公布。

其他方面，中國央行周一將 1 年期貸款優惠利率下修，降幅低於預期，同時維持 5 年期利率不變。由於疲軟的經濟數據引發人們對經濟狀況的擔憂，中國人民銀行上周意外宣布降息。