〈紐約匯市〉全球央行年會前市場保持謹慎 美元指數微貶

美元指數周一 (21 日) 微幅下跌，傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會周五 (25 日) 登場之前，投資人正在等待適當時機採取行動，市場預期央行可能會在更長一段時間內讓利率維持在高檔。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.03%，至 103.35，自上周五 (18 日) 觸及的兩個月高點回落。

Klarity FX 總監 Amo Sahota 表示，抗通膨之戰尚未取得勝利，聯準會 (Fed) 已多次公開強調這一點。他認為 Fed 不會就此宣布不再升息，他們需要在經濟數據上看到更多證據。

因日本當局可能出手干預而備受關注的日元，周一貶逾 0.5%，至 146.17 日元兌 1 美元，止步連二升。分析師目前認為當局干預的門檻將落在 150 日元左右。

同樣因政府可能干預而受到關注的離岸人民幣上漲 0.3%，至 7.2823 人民幣兌 1 美元。

路透報導指出，中國國營銀行正積極收緊離岸人民幣的流動性，這提高了放空人民幣的成本。離岸人民幣兌美元稍早一度貶至 7.3 人民幣兌 1 美元的弱勢區間，隨後反彈。

中國人民銀行周一宣布將 1 年期貸款市場報價利率 (LPR) 調降 10 個基點，5 年期 LPR 則維持不變，經濟學家原先預料人行將把 LPR 調降 15 個基點。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示，美元的穩健表現對兩國央行來說都是個問題，因為這有可能會讓兩國貨幣陷入疲軟。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計於本周五的全球央行年會上發表演說，他的言論可能為美國公債殖利率指引方向。

10 年期美債殖利率周一飆升至 15 年高點，截稿前報 4.342%。美債殖利率在最近幾周幫助推高美元。

今年全球央行年會的主題是「全球經濟的結構性轉變」。Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 認為，相較於鮑爾，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 的發言對市場的影響可能更大，他並稱，若鮑爾堅守理論觀點，可能會降低美元的隱含波動率。

觀察其他主要貨幣，歐元漲 0.2% 至 1.0893 美元，英鎊也升 0.2% 至 1.2756 美元。

紐元處在 0.5920 美元附近，連續十個交易日走貶，創下 2020 年 3 月以來最長連跌紀錄。本月初以來，紐元兌美元已貶近 5%，落後所有十國集團 (G10) 貨幣。

相較於其他主要央行仍在權衡是否進一步升息，紐西蘭央行已連續兩次會議按兵不動，這導致紐幣遭受壓力，與此同時，交易員也擔心最大貿易夥伴中國經濟放緩帶來的影響。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole CIB)G10 外匯研究與策略主管 Valentin Marinov 表示，與央行更加鷹派的澳幣、美元以及多數歐洲貨幣相比，紐元的利率吸引力已經減弱，他預料紐元將繼續維持疲軟，未來三到六個月的交易價估約 0.59 美元。

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