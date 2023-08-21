Meta將盡快推出Threads網頁版 以爭奪X用戶

Meta Platforms (META-US) 將在其最新的社交媒體平台 Threads 上推出網頁版，希望在用戶激增情況減弱之後，仍能獲得相對於前身為推特的 X 優勢。

廣受期待的網頁版將使 Threads 對於品牌、企業帳戶、廣告商和記者等高級用戶更加有用。

Meta 沒有給出發布日期，但 Instagram 負責人摩塞瑞 (Adam Mosseri) 表示這可能很快就會發生。他上周五 (18 日) 在 Threads 上貼文指出，「我們很接近網頁版了。」根據《華爾街日報》報導，該產品最快可能於本周推出。

Threads 於 7 月 5 日推出 Android 和 iOS 應用程式，並在短短 5 天內獲得 1 億用戶，但隨著用戶在最初急於嘗試 Meta 新產品後返回到更熟悉的 X 平台，其受歡迎程度有所下降。

根據分析平台 Similarweb 8 月 10 日的報告，在短短一個多月的時間裡，其 Android 應用程式的每日活躍用戶從峰值 4930 萬降至 1030 萬。

與此同時，管理層正在迅速推出新功能。Threads 現在提供了為帳戶設置貼文通知並以按時間順序排列的方式查看它們的功能。

它將很快推出改進後的搜索功能，允許用戶搜索特定的貼文而不僅僅是帳戶。