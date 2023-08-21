歐美多國央行再響鷹聲 公債殖利率飆至10多年新高

隨著近期一系列歐美經濟數據顯示通膨壓力仍在，央行恐再度緊縮，使得歐美多國公債殖利率創下 10 餘年新高。

在美國能源、食品價格再度升溫之際，二手車價也出現四個月來首次上漲。美國汽車產業研究公司 Cox Automotive 日前公佈了 8 月前 15 天的二手車價格數據顯示，全美二手車批發價年增 0.1%，通膨問題似乎較預期更加頑固。

此外，就業市場緊張也加劇通膨壓力，美國勞工部的數據顯示，截至 8 月 12 日當週，經季節性調整後初請失業金人數下跌 1.1 萬人至 23.9 萬人，低於經濟學家預期的 24 萬人。此外，美國上周初領失業金人數也有所下降，表明勞動力市場仍然吃緊。

在這樣的情形下，美國 10 年期公債殖利率在 17 日進一步上升至 4.307%，連續第六個交易日走高，創下 2007 年以來新高收盤水準，30 年期公債殖利率則升至 4.411%，創下 12 年新高。在歐洲，英國 10 年期公債殖利率更是一度飆升至 4.805%，創下 2008 年以來新高。

多國公債殖利率走高的背後因素，是通膨壓力揮之不去、央行緊縮壓力仍在、債務持續膨脹並且經濟好於預期。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析稱，歐美通膨壓力再起，充分顯現了通膨問題的僵固性，也一定程度上說明了貨幣政策對於抑制通膨的效果不如預期。另外，這也也反映了後疫情時代經濟復甦中，存在結構性問題。

儘管投資和製造業受到升息抑制，但服務業消費仍然保持穩健增長，疫情後時代就業市場遲維持緊張，薪資增長抵消了升息對需求的負面影響。

野村首席經濟學家 Rob Subbaraman 也說道，由近期持續上漲的能源和食品價格可見，多數經濟體通膨上行風險升溫，且多數國家目前的通膨率仍遠高於目標水準，若是此次大宗商品價格飆升是因供給而非需求驅動，恐怕會產生更嚴重的停滯性通膨後果。