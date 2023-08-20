聯準會耍鷹、美債殖利率飆 台股下周力守半年線

聯準會吹鷹風、美債殖利率彈升，壓抑股市多頭，台股周線連 3 黑，投信認為，AI 雖仍是盤勢主流，但大盤短線仍受升息、美債殖利率影響，預期將在半年線附近震盪。

電子股熄火、聯準會再度耍鷹讓台股指數由紅翻黑，18 日收在 16381.31 點，周線連三黑。

在籌碼面部分，三大法人賣超金額擴大，外資本周賣超 704.42 億元，創近一年來最高賣超金額，自營商賣超 164.38 億元，僅投信不離不棄相挺，連續三周買超，買超金額進一步擴大至 196.91 億元，三大法人合計賣超 671.89 億元。

安聯投信台股團隊表示，聯準會最新會議紀要透露通膨有持續升高風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，鷹派立場引發市場波動，美債殖利率走高更顯市場擔憂情緒。

安聯投信表示，隨著第 2 季財報陸續揭曉，在缺乏基本面消息刺激，加上距離美國聯準會下次開會時間 9 月下旬還有一段距離，研判在資訊空窗期市場表現空間也相對有限。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股本周在 AI 族群帶動下，守住半年線，由於目前國際變數仍大，包括中國爆發房市及金融機構問題，加上聯準會暗可能繼續升息，預期台股短線在半年線附近震盪整理機率大。

展望後市，下周 NVIDIA 將公布財報，其財報數據將成市場觀點重點，也是 AI 產業的發展風向球，由於 NVIDIA、AMD、微軟、Google 帶動全球 AI 熱潮後，美中兩大國開始積極佈局 AI 產業，並插旗中東及非洲市場，有利於台股相關供應鏈需求，並牽動台股 AI 概念股走勢。

法人認為，台股目前盤勢仍由 AI 主題帶動，但在市場等待更多新消息前，AI 主題呈現盤整格局料會持續，惟還是比其他產業要來得強勢。