特斯拉獲列Baird Equity最佳投資名單 盤中股價漲逾5%

美國電動車龍頭特斯拉周一 (21 日) 盤中股價上漲近 5%，結束連續六個交易日的跌勢，此前券商 Baird Equity Research 將該股列入「最佳投資」(best ideas)名單。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中股價上漲 5.39%，每股暫報 227.10 美元。

該券商表示，特斯拉降價策略以及其對利潤率的影響將在下半年推動股價走勢，不過該股的其他潛在催化劑包括推出 Cyber​​truck、更廣泛地採用全自動駕駛以及擴展新市場。

今年迄今為止，特斯拉股價已上漲約 85%，儘管利潤率受到擠壓，但特斯拉的銷量仍在成長，而且人們希望特斯拉的自動駕駛軟體得到更廣泛的採用。

Baird 表示，看空特斯拉的投資人會點出產量下滑，不過特斯拉今年仍有希望實現年產 180 萬輛電動車的預測。

另外，今年早些時候特斯拉引發一場電動車價格戰，上周又大幅下調中國 3 款車型的價格，還同時推出價格更便宜的 Model S 轎車與 Model X SUV，以期刺激需求搶占更大市占。

作為全球市值最高的電動車製造商，特斯拉的預期本益比為 50.15 倍，而蘋果 (AAPL-US) 和福特 (F-US) 的預期本益比分別為 26.58 和 6.14 倍。

該券商還表示，對電動皮卡新創公司 Rivian(RIVN-US) 股票的情緒正在改善，由於該公司把關鍵零件生產轉為內部生產，成本改善已開始實現。該股周一盤中股價上漲 1.35%，每股暫報 21.06 美元。