【本周焦點】原油需求增加，帶動能源價格上漲，對經濟復甦恐造成衝擊

一、上週盤勢與本週大事：資訊多空交錯，中國房市崩塌，市場收黑

上週最大的新聞莫過於中國碧桂園出現財務問題，衝擊市場信心，隨後又有恒大集團在紐約聲請破產保護，恐引發一連串爛尾樓倒閉與泡沫。雖然中國政府已經準備好要出手拯救市場，但市場目前沒太多信心，再加上聯準會的偏鷹會議紀錄，美元走強，股市收黑。

本週要關注的重點，除了持續關注實體經濟數據與事件後續外，原油的價格與供需狀況，恐持續引發物價上漲，投資人務必持續關心！

二、原油市場現況：需求逐漸增大，但油價依然低迷

首先原油市場可從 EIA 美國能源資訊管理局在上週發布的《短期能源展望報告》來判斷，報告顯示今年美國原油產量將增加至 1,256 萬桶 / 日，煉油廠的吞吐量低於預期，整體產量因而遜於市場預期。全球產量增長略有下降將使今年的全球供應量減少至 1.011 億桶 / 日，略低於預測的 1.012 億桶 / 日。

EIA 的報告認為需求的確正在成長，然而 OPEC 宣布延長原油減產，以及沙特阿拉伯宣布自願減產延長，使得價格未來有推升的動力，目前的供需還算平衡，但下半年的石油市場將逐漸緊張。

另外從本週美國隱含原油需求預測為 2,123.5 萬桶 / 日，同比增加 77.1 萬桶 / 日，而交通及燃油需求增加明確。換言之，如果煉油廠的產能無法再上升，則原油的庫存將持續減少，為油價帶來良好的推動力。

整體而言，目前原油市場供需尚穩定，預計下半年開始有推升油價的動力。

三、影響原油價格的因素：產油國家集中，供給面影響較大

從供需面，可以觀察最基本的油價變動趨勢，以供給面來說，石油輸出國組織 OPEC 與非 OPEC 國家的開採量是決定市場價格最重要的因素，前者大概佔全球石油產量 40%。需求面則與經濟發展高度相關，當經濟成長時，對用油量相對會需求強烈，因為石油可以作為能源、產品製造、運輸等的原料。在供需之間，也要觀察庫存量，尤其多數國家為了避免被石油大國組織壟斷，常常會購置原油作為必要時的儲備。當庫存量下降，代表油價有上漲的趨勢。

另外，原油價格也會受到地緣政治或經濟因素影響。舉例來說烏俄戰爭就曾引發市場擔憂能源原料供應中斷，或者西亞的動盪局勢，也常引起石油價格的波動。

四、油價未來走勢判斷：需求提升，供給限額，油價有望攀升

通常判斷原油價格的走勢，除了從源頭的了解供需變化外，也可以從其他金融商品的相關性觀察未來走勢。比如股票與原油，兩者大致呈現正相關，邏輯上可以依照經濟狀況的發展好壞來解讀；又或者美元與原油價格常呈現負相關，主要與原油貿易常以美元定價，美元的升值會影響到原油價格，使其可能會顯得變貴而降低需求，進而稍微下降其價格，反之亦然。

近期的油價有逐漸攀升趨勢，甚至期貨價格重回四月下旬以來的最高收盤價。

推升油價有幾個理由：

(1) 需求增加：國際能源署 IEA 認為，今年全球石油需求增速不如預期，但今年的需求量將創歷史新高，而在夏季需求旺盛時期，OPEC 等產油國削減供給，導致庫存持續下降，有利於支撐油價上漲。

(2) 市場驅動：美元受到公債殖利率下降而導致近一步下跌，有助於提振以美元計價的商品價格。

從原油庫存量逐漸消化的情況，以及夏天將至能源需求較大的週期影響，有利於原油價格的攀升。

五、分析與週策略：中國房地產泡沫，市場短期震盪修正

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

六、觀點彙整與總結：油價上漲，恐影響通膨放緩速度

整體而言，能源價格對通膨影響大，同時也會減緩實質經濟的復甦，其中以原油的價格上漲最多，而天然氣則受歐盟法規調整，各國已提早加庫存，導致今年的天然氣較不受天氣與地緣政治衝突影響。不過原油價格持續上漲的動能也有限，比如 OPEC 限制供給的條件已放寬，有望提早釋放產能滿足需求缺口。(推薦閱讀：中國房地產泡沫，市場短期震盪修正)

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