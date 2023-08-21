高通加入兩大SDV聯盟 推動未來汽車技術

高通 (QCOM-US) 今 (21) 日宣布，加入兩個軟體定義汽車 (SDV) 的聯盟，包括 Eclipse 軟體定義汽車工作小組，以及針對嵌入式邊緣的可擴展開放架構 (SOAFEE) 團體，強化車用布局，為全球汽車製造商和一級供應商建構 SDV 平台。

高通產品管理副總裁 Bill Pinnell 表示，公司期待成為 Eclipse SDV 工作小組和 SOAFEE SIG 中的一員，聯盟將為公司提供全新機會，能夠與全球其他汽車領導企業合作，共同開發具備互通性、模組化和基於開源標準的軟體疊層、中介軟體以及雲端元件，這些對於整個汽車生態系充分把握軟體定義汽車日益增長的機會而言不可或缺。

高通表示，隨著汽車產業迅速轉向雲端原生軟體開發模式，軟體成為打造差異化汽車功能和乘客體驗的關鍵，公司致力推動「開發者優先」策略，公司期待與兩大聯盟合作，利用可擴展、開放且靈活的 Snapdragon 數位化底盤平台，支援汽車生態系統打造先進的智慧座艙、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和連網服務功能。

高通補充，與 Eclipse SDV 工作小組和 SOAFEE SIG 合作，主要擴大滿足產業標準的互通性軟體疊層的使用範圍，並賦予廣大軟體開發者社群推動汽車特性和功能的創新能力。

高通正與全球的產業利益關係人合作，在簡化和加速汽車跨產業平台的軟體開發與部署的同時，為生態系提供創造可盈利應用和服務的全新機會，透過與兩大聯盟緊密合作，高通能夠支援 SDV 基礎設施，協助實現最佳的開發者體驗和效率，

高通也預計透過駕駛平台特性和連網服務幫助提升使用者體驗，讓消費者從汽車中持續獲得加值服務與體驗，同時支援開源軟體開發，能夠更快地向市場推出成熟、標準化且可持續更新的彈性軟體功能，實現汽車製造商維持長期的客戶關係，從而在汽車的整個生命周期內創造全新的收入來源。

高通指出，Eclipse SDV 工作小組隸屬於 Eclipse 基金會，為全球最大的個人和組織社團之一，擁有成熟、可擴展和商業友好的環境，專注開源軟體協作和創新，其致力於為汽車生態系統提供協作平台，以推動基於開源和開放標準的技術發展，加速實現軟體定義汽車的願景。

SOAFEE 則是產業導向的特殊利益團體 (SIG)，由全球汽車製造商、半導體供應商、開源和獨立軟體供應商以及雲端技術領導企業組成，旨在提供針對混合關鍵型汽車應用進行強化的雲端原生架構，以及相應的開源參考實現，以支援商用和非商用產品。

SOAFEE SIG 由安謀 (Arm)、AWS、博世 (Bosch)、CARIAD、馬牌集團 (Continental)、Red Hat、SUSE 和 Woven Planet 共同創立，致力於引領和定義高效邊緣工作負載新時代所需的雲端開發模式。