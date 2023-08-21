〈台股盤前要聞〉矽格接AI新訂單、中國人行要求加大放貸 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，矽格近期接獲美系大廠自製晶片訂單，預期今年將量產 CoWoS 測試解決方案；中國人行周日公告，指出主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

矽格接測試新單 集團大搶 AI 商機

AI 晶片需求不斷增加，封測廠矽格 (6257-TW) 近期也新接獲美系大廠自製 AI 晶片訂單，且為異質整合晶片，測試單價高；矽格旗下台星科 (3265-TW) 長期也為美系 CPU/GPU 大廠供應商，集團合力大搶 AI 商機。閱讀本文...

中國人行等三機構：要求金融機構加大貸款投放 降低債務風險

中國人民銀行周日 (20 日) 公告，人民銀行、金融監管總局、中國證監會於上周五聯合召開視訊會議，上交所、深交所、內銀及國壽均有參與。會議強調，金融部門要金融支持實體經濟力度要夠、主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度。閱讀本文...

欣興桃園大誠廠火警無人員傷亡傳出 估損失 10 萬元

PCB 及 IC 載板欣興 (3037-TW) 在桃園市的大誠廠廠區 4 樓，昨 (19) 日下午 3 時發生火警，火勢在 2 小時撲滅，並沒有傷亡傳出，桃園警消指出，欣興對這場火警事件，估計燃燒災損面積 10 平方公尺，損失約 10 萬元。閱讀本文...

〈觀察〉國際原料藥產能吃緊 台廠迎轉單市占擴大

國際藥廠面臨原料藥產能吃緊、製程成本居高不下，台原料藥廠掌握成本優勢，近期也迎來轉單效益，市占率同步擴大。台耀 (4746-TW) 接獲維生素 D 衍生物國際製劑廠訂單、松瑞藥 (4167-TW) 旗下抗生素厄他培南也被台灣 TFDA 納入替代方案，明年國內市占率有望過半。閱讀本文...

終端需求還沒回神 台灣 7 月外銷訂單連 11 黑幾成定局

終端需求尚未回溫，企業持續調整庫存，台灣 7 月外銷訂單勢將難逃負成長命運，連 11 黑幾成定局；經濟部 21 日將公布外銷訂單，根據預估，7 月外銷訂單金額約落在 430 到 450 億美元，年減幅約 17.1%~20.7% 左右。閱讀本文...

我今年 GDP 確定不保 2 創 8 年新低！物價恐仍破通膨線

主計總處上周五公布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.61%，較 5 月預測數 2.04% 下修 0.43 個百分點，確定不保 2，並將是 8 年來新低，而全年消費者物價指數 (CPI) 年增率上漲 2.14%，仍會突破 2% 的通膨警戒線；但主計總處認為，明年 GDP 成長估將回升至 3.32%，CPI 增幅則降至 1.58%。閱讀本文...

〈世芯法說〉AI 需求旺 上調全年營收展望達 9 億美元

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (18) 日召開法說會，財務長王德善表示，第三季受 CoWoS 產能吃緊影響，營收估季減個位數，但隨著產能問題解決，第四季出貨量將顯著攀升，全年營收預估也從超過 8 億美元上調至 9-9.5 億美元。閱讀本文...