〈觀察〉國際原料藥產能吃緊 台廠迎轉單市占擴大

國際藥廠面臨原料藥產能吃緊、製程成本居高不下，台原料藥廠掌握成本優勢，近期也迎來轉單效益，市占率同步擴大。台耀 (4746-TW) 接獲維生素 D 衍生物國際製劑廠訂單、松瑞藥 (4167-TW) 旗下抗生素厄他培南也被台灣 TFDA 納入替代方案，明年國內市占率有望過半。

國際藥廠雖然具有一定市占率，不過生產相關原料藥卻有製造成本難以降低、產能不具競爭力等問題，有些藥廠甚至退出原料藥領域，而台原料藥挾著成本優勢搶下更高市占。

據了解，台耀生產的原料藥維生素 D 衍生物，其首家學名藥廠為 Teva；Teva 原自行生產原料藥維生素 D 衍生物給下游製劑廠，但因原料與生產成本高，下游製劑廠改向台耀下單。

另外，台耀旗下磷酸鹽產品歐洲客戶市占率逐步擴大，雙方簽訂五年長約且每年訂單量較過去至少增加 2 成，加上中國磷酸鹽產品展開出貨，磷酸鹽新產線將提前至 9 月投產後，將會是全產全銷。

松瑞藥近年從原料藥垂直整合到製劑，由於抗生素厄他培南原廠默沙東 (MSD) 產能吃緊，衛福部食藥署除了建議醫院以松瑞藥產品為替代方案外，更同意提高健保給付價，預期明年松瑞藥有機會取得台灣一半以上占有率。

美國市場方面，松瑞藥厄他培南市占率已突破 20%，若充分利用產能優勢，美國客戶預估明年 GPO(醫院集體採購機構) 銷售量將有 50% 以上的成長空間。