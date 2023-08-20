終端需求還沒回神 台灣7月外銷訂單連11黑幾成定局

終端需求尚未回溫，企業持續調整庫存，台灣 7 月外銷訂單勢將難逃負成長命運，連 11 黑幾成定局；經濟部 21 日將公布外銷訂單，根據預估，7 月外銷訂單金額約落在 430 到 450 億美元，年減幅約 17.1%~20.7% 左右。

根據經濟部日前公布的 6 月及前 6 月外銷訂單金額，6 月訂單金額 441.8 億美元、年減幅 24.9%，已是連續 10 個月負成長；累計前 6 月外銷訂單金額 2685.7 億美元、年減 20.8%。

受到需求疲弱不振影響，主要接單貨品，不論是光學器材、資訊通信產品、電子產品，或是傳產類的塑橡膠至聘、基本金屬、機械等接單金額都較去年減少，其中又以塑橡膠、化學品接單金額年減逾 3 成，態勢疲弱。

經濟部分析，台灣接單的產品主要以資通訊、電子等相關應用產品有關，然而受通膨、升息影響，使得終端需求不復以往熱絡，使得手機、筆電、伺服器等產品接單金額較去年減少。

展望後市，目前觀察台灣因產業結構緣故，在 AI、高效運算等新興科技挹注下，使得電子相關產品去化庫存速度較傳產貨類快速，但因美國升息循環尚未步入尾聲，加上有滯後效應，勢必衝擊供應鏈調整庫存速度。

至於外銷訂單在下半年有無機會轉正，經濟部認為，今年前 6 月接單金額已較去年同期減少 2 成，儘管景氣尚未看見明顯復甦訊號，但目前看來面板、筆電庫存去化速度較快，下半年可望靠消費性電子旺季支撐，預期第 3 季接單金額可望比第 2 季理想。