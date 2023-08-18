我今年GDP確定不保2 創8年新低！物價恐仍破通膨線

主計總處今 (18) 日公布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.61%，較 5 月預測數 2.04% 下修 0.43 個百分點，確定不保 2，並將是 8 年來新低，而全年消費者物價指數 (CPI) 年增率上漲 2.14%，仍會突破 2% 的通膨警戒線；但主計總處認為，明年 GDP 成長估將回升至 3.32%，CPI 增幅則降至 1.58%。

Q2 GDP 終結連 2 季負成長 Q4 GDP 有望衝破 5%

圖表：主計總處提供。

主計總處此次公布第二季實質 GDP 初步統計為 1.36%，較 7 月概估數為 1.45% 下修，但終結連 2 個季度負成長，上半年 GDP 為 - 0.98%，預測第三、四季 GDP 分別為 2.54%、5.59%，全年 GDP 1.61%，每人 GDP 32105 美元。

對於外需，主計總處說明，緊縮貨幣政策的遞延效應持續干擾全球經濟活動，且疫後消費重心由商品轉向服務，抑制終端商品需求，產業鏈持續調整庫存，再加上去年比較基期甚高，影響我國商品出口表現。

上半年我國出口總值 2021 億美元，年減 18.06%，剔除物價因素後，實質出口量負成長 10.26%，主計總處認為，下半年廠商庫存去化可望告一段落。

主計總處估今年全年實質輸出負成長 1.74%，下修 1.14 個百分點，輸入實質負成長 0.57%，下修 1.39 個百分點，明年輸出、入分別實質成長 6.31% 和 6.98%。

內需得靠消費 民間投資負成長 5.93%

內需方面，由於疫後民眾壓抑已久的消費動能快速釋放，加上政府普發現金與防疫雙險理賠金額挹注，消費意願與能力俱增，預測今年民間消費實質成長 7.94%，上修 1.02 個百分點，明年則成長 2.85%。

而固定投資因企業今年資本支出步調放緩，加上去年基期已高，預測今年民間投資實質負成長 5.93%，下修 3.44 個百分點，明年 3.55%。

通膨壓力漸緩 明年 CPI 年增率降至 1.58% 為 4 年來最低增幅

至於物價，主計總處指出，儘管商品類價格漲勢舒緩，惟休閒娛樂需求升溫，加上房租和外食費漲勢延續，推升服務類漲幅，今年 CPI 上漲 2.14%，僅下修 0.12 個百分點，明年服務類價格上漲壓力雖仍在，CPI 年增率有望下滑至 1.58%，屆時將是 4 年來最低增幅。