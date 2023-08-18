近期油價趨勢攀升！對經濟復甦恐造成衝擊？

近期的油價有逐漸攀升趨勢，甚至期貨價格重回四月下旬以來的最高收盤價，原油市場可從 EIA 美國能源資訊管理局在上週發布的《短期能源展望報告》來判斷，報告顯示今年美國原油產量將增加至 1,256 萬桶 / 日，煉油廠的吞吐量低於預期，整體產量因而遜於市場預期，全球產量增長略有下降將使今年的全球供應量減少至 1.011 億桶 / 日，略低於預測的 1.012 億桶 / 日。

■ 延伸閱讀：【新國民 ETF】每個月配息的 00929 連兩次每股配發 0.11 元！

先從供給面觀察，石油輸出國組織 OPEC 與非 OPEC 國家的開採量是決定市場價格最重要的因素，前者大概佔全球石油產量，40%，然而 OPEC 宣布延長原油減產，以及沙特阿拉伯宣布自願減產延長，使得價格未來有推升的動力，目前的供需還算平衡，但下半年的石油市場將逐漸緊張。

另外從需求面來看，本週美國隱含原油需求預測為 2,123.5 萬桶 / 日，同比增加 77.1 萬桶 / 日，而交通及燃油需求增加明確，換言之，如果煉油廠的產能無法再上升，則原油的庫存將持續減少，為油價帶來良好的推動力，整體而言，目前原油市場供需尚穩定，預計下半年開始有推升油價的動力。

■ 延伸閱讀：債券知識專家｜債券報酬率怎麼看？債券如何獲利？

能源價格對通膨影響大，同時也會減緩實質經濟的復甦，其中以原油的價格上漲最多，而天然氣則受歐盟法規調整，各國已提早加庫存，導致今年的天然氣較不受天氣與地緣政治衝突影響，不過原油價格持續上漲的動能也有限，比如 OPEC 限制供給的條件已放寬，有望提早釋放產能滿足需求缺口。