等待Fed 7月會議紀錄 美債殖利率下跌

投資人期待 Fed 最新會議紀錄的發布並評估利率前景，美國國債殖利率周三 (16 日) 下跌。

美東時間上午 6 點 26 分，10 年期國債殖利率下跌 4.7 個基點至 4.174%。2 年期國債殖利率下跌 4.8 個基點至 4.906%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待 Fed 7 月會議紀錄的發布；當時 Fed 升息 25 個基點，但幾乎沒有透露利率政策的未來走向。

之後 Fed 官員就利率前景發出複雜的訊息，有些人暗示利率可能還會走高，而另一些則表示升息周期可能即將結束。

自 2022 年 3 月以來，除了一次外，Fed 在所有會議中都升息，總共升息了 11 次。它在今年 6 月會議維持利率不變，以評估升息是否達到冷卻經濟和緩解通膨的預期效果，並讓其充分發揮作用。

今年還有 3 場會議，投資人將仔細閱讀會議紀錄，尋找有關屆時可能做出哪些政策決定的新線索。

周三還將發布 7 份建築許可和新屋開工報告，投資人將據此了解經濟狀況。

其他方面，英國 7 月通膨報告也於周三發布，總體消費者物價指數 (CPI) 按年率計算為 6.8%，符合預期，較 6 月的 7.9% 大幅下降。然而，核心 CPI 仍維持在 6.9% 不變。