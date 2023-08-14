投資人評估經濟展望 美債殖利率小幅波動

美國國債殖利率周一 (14 日) 幾乎沒有變化，投資人消化了最新的通膨數據，並展望本周的關鍵經濟報告。

美東時間上午 6:05，10 年期美國國債收益率下跌 0.6 個基點至 4.162%。2 年期國債殖利率上漲 0.6 個基點至 4.901%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待進一步的經濟數據，評估最新的通膨數據及其對 Fed 貨幣政策的影響。

上周五 (11 日) 公布的 7 月生產者物價指數 (PPI) 環比上漲 0.3%，略高於《道瓊》調查經濟學家預期的 0.2%。這也是 1 月以來的最大單月增幅。

該數據與近期其他通膨指標不一致，包括上周四 (10 日) 公布的 7 月消費者物價指數 (CPI)，該指數顯示物價上漲的壓力可能正在緩解。CPI 按月上升 0.2%，符合預期；較去年同期上升 3.2%，略低於預期的 3.3%。

投資人一直在關注通膨數據，以尋找 Fed 是否會宣布進一步升息、暫停甚至結束升息的線索。Fed 自 2022 年初開始升息，以緩解通膨並給經濟降溫。

對於即將採取的政策以及利率是否會走高，Fed 官員發出的訊息不一。

投資人關注本周公布的數據，包括周二 (15 日) 公布的 7 月零售銷售數據，以及周三 (16 日) 的 Fed 上次會議紀錄。