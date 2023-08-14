殖利率居高不下 科技股面臨挑戰

凡事只要上漲最終一定會下跌。就目前而言，美債收益率仍在上漲，熱門的科技股終於下跌。

本月至今，那斯達克綜合指數下跌約 4.2%。 蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等科技龍頭股本月下跌 10%。強大的微軟 (MSFT-US) 在 8 月下跌了 4%，即使該公司在人工智慧 (AI) 方面表現出色，並且對 OpenAI 情有獨鍾。谷歌 (GOOGL-US) 下跌 2.1%。

本月唯一走高的知名科技股是亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4%，這可能是因為據傳該公司認真追踪辦公室員工是否真正在工作。更高的生產力意味著亞馬遜獲利更多，這是投資人最喜歡的。

而在科技股回跌之際，10 年期美債殖利率從 7 月底的 3.95% 左右升至目前的 4.1% 以上。4 月初時的殖利率僅有約 3.3%。

這要歸咎於惠譽在美國大量發行債務或通膨緊縮將資金注入市場風險較高領域之前調降美國信用評級。不管是什麼理由，較高的殖利率可能會暫時保持不變，這對科技投資人來說是個壞消息。

事實上，華爾街有傳言指出殖利率可能還有進一步上漲的空間。

RenMac 策略團隊在最新客戶報告中寫道，「即使 Fed 在 9 月會議上暫停升息的可能性不斷上升，但殖利率仍然堅挺。在不考慮任何因素的情況下，僅看走勢圖，殖利率看來還沒見頂，並且可望重新測試 2022 年以來的高點。自 4 月以來，10 年期和 30 年期國債一直在上升通道中震盪走升，在證明達到頂點之前，先要看到殖利率明顯下跌。」

股市的經驗法則是科技股不樂見高殖利率。當利率上升時，更高的借貸成本、更有吸引力的現金回報以及更激進的未來成長被打折扣，都是科技巨頭面臨挑戰的一部分。

Truist 市場觀察家勒納 (Keith Lerner) 表示：「隨著利率保持在 4% 以上的水平，這些較高的利率將限制估值進一步擴張。這是今年股票回報的一個關鍵驅動因素。」

他補充指出，「除了疫情期間之外，股票交易已經處於過去 20 年來的最高估值水平，當時聯邦基金利率為零，而不是今天的 5% 以上；而且之前 10 年期國債殖利率都低於 1% 。」