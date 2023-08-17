〈財報〉美國精品需求低迷 Tapestry上季業績不佳 調降全年財測

上周同意收購 Capri (CPRI-US) 的 Tapestry (TPR-US) 預計 2024 財年獲利低於預期，周四 (17 日) 公布財報銷售額低於預期，因為美國對其豪華手袋和配飾的需求放緩。

北美地區的需求因生活成本上升和通膨依然居高不下而減弱，讓這家 Coach 母公司股價在周四盤前交易下跌 1.7%。

精品競爭對手拉夫勞倫 (Ralph Lauren)(RL-US)、路威酩軒 (LVMH)、古馳 (Gucci) 母公司開雲集團 (Kering) 和加拿大鵝 (Canada Goose)(GOOS-US) 也面臨美國需求疲軟帶來的銷售壓力。

Tapestry 上周表示將以價值 85 億美元收購競爭對手、Michael Kors 品牌所有者 Capri，以挑戰更大的歐洲競爭對手，爭奪全球精品市場的大餅。

該公司表示，第 4 季銷售額受到美元走強的影響，旗下各個品牌的銷售額均出現下滑。

Kate Spade 和 Stuart Weitzman 營收分別較去年下降 10% 和 13%。根據 Refinitiv IBES 數據，分析師預計這兩個品牌的成長率分別為 2.9% 和 4.8%。

Tapestry 表示，根據 Refinitiv IBES 數據，2024 財年淨銷售額接近 69 億美元，而分析師平均預期為 69.3 億美元。

2024 財年調整後獲利預計為每股 4.10 至 4.15 美元，而預期為 4.24 美元。

截至 7 月 1 日的第 4 季，該公司淨銷售額為 16.2 億美元，與去年同期持平。分析師平均預期為 16.5 億美元。