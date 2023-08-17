邁凌終止合併 慧榮：將請求重大損失賠償 擬恢復股利發放

FLASH 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 與美商邁凌合併案，日前遭邁凌 MaxLinear(MXL-US) 公告暫停合併，慧榮今 (17) 日發聲明指出，將對邁凌提出因違反合併協議導致慧榮重大金錢損失訴訟，並擬恢復年度股利發放政策。

慧榮向邁凌發出書面通知，主張由於邁凌蓄意違反合併協議，導致合併未能在最終交易截止前完成。慧榮將依雙方合併協議約定，在新加坡國際仲裁中心進行仲裁。

慧榮認為，由於邁凌蓄意重大違約，致使雙方合併案未能在最終交易截止日、今年 8 月 7 日前完成，將保留所有依合併協議或其他賦予之契約、法律、衡平法上及其他之權利。

其中，包括且不僅限向邁凌請求賠償慧榮，以及因邁凌蓄意重大違約，導致慧榮因無法進行合併，且超出合併協議規定終止費之重大金錢損害。



慧榮委任法律顧問威嘉律師事務所指出，邁凌為終止合併協議，稱慧榮遭受重大不利影響，在最後一刻退出合併協議，慧榮將請求取回遠超過終止費之損害賠償。

慧榮也決議，在限制本公司宣告及給付任何股利之合併協議終止後，擬恢復其年度發放股利之政策，並由董事會全權決定之。



慧榮強調，股利發放時間與數額將取決於多項考量，其中包括股利支付是否符合股東之最佳利益、業務前景、營運成果、可用資金及未來資金需求、財務狀況、法律要求及其他董事會認為相關之因素。