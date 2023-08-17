〈台股盤前要聞〉樺漢在手訂單保持新高、凌陽AI晶片報捷 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。樺漢昨日召開法說會，董事長朱復銓表示，目前在手訂單保持新高，且今年 AI 應用營收將成長 3 成，凌陽也在同日召開法說會，並公布 AI 晶片最新進度，以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

〈樺漢法說〉下半年穩健全年可望獲利 2 股本 明年展望樂觀

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 昨 (16) 日召開法說會，董事長朱復銓表示，目前在手訂單保持新高，下半年營收、獲利可望較上半年略增，明年營運展望同樣樂觀，可望保持穩健成長。閱讀全文...

〈凌陽集團法說〉凌陽 AI 晶片接新案 Q3 進入量產

IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 昨 (16) 日召開集團聯合法說會，董事長黃洲杰表示，公司多年前已投入小晶片 (Chiplet) 設計架構，採用 12 奈米製程，近期也推出最新一代 C3 架構，並接獲 AI 晶片訂單，應用在掃地機器人等，預計第三季量產。閱讀全文...

〈元太法說〉新舊產品轉換 下修全年營收至持平或小減

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 昨 (16) 日召開法說會，董事長李政昊指出，電子貨價標籤 (ESL) 與電子書閱讀器皆面臨新舊產品轉換期，壓抑下半年成長動能，因此下修全年展望，從小幅成長修正至持平或小幅衰退。閱讀全文...

〈M31 法說〉AI 帶動兩大 IP 需求 全年營收年增 2 成目標不變

矽智財業者 M31(6643-TW) 昨 (16) 日召開法說會，針對近期熱門 AI 議題，總經理張原熏指出，不僅是先進製程，即使在成熟製程如 22 奈米，也開始導入 AI 應用，未來應用會更廣泛，並帶動龐大資料傳輸的高速傳輸介面 IP 與邊緣運算等相關 IP 解決方案，全年營收維持年增 2 成目標不變。閱讀全文...

特斯拉三天內兩度調降中國電動車售價 重燃價格戰

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周三 (16 日) 在其官方微博和微信再度宣布調降中國 Model S 和 Model X 售價的消息，這是該公司三天內第二次下調中國售價。有分析認為，此舉進一步加劇外界對特斯拉重燃價格戰的擔憂。閱讀全文...

〈大亞綠能布局〉光儲標案完成 10 億元聯貸 綠電採購詢問度增

大亞 (1609-TW) 旗下志光能源去年底標得經濟部能源局光儲合一標案最大容量 23.3MW，昨 (16) 日與 7 家銀行完成 10 億元聯合授信案。董事長沈尚弘透露，隨著企業淨零碳排趨勢，已經有許多企業洽談購買綠電。閱讀全文...

英特爾正式宣布終止收購 Tower 將支付 3.53 億美元分手費

英特爾 (INTC-US) 周三 (16 日) 宣布，由於無法及時獲得合併協議所需的監管批准，公司與 Tower Semiconductor(TSEM-US) 雙方均同意終止，之前披露的收購協議，根據協議，英特爾將向 Tower 支付 3.53 億美元的分手費。閱讀全文...