〈凌陽集團法說〉凌通下半年訂單能見偏低 估庫存水位續降

凌通 (4952-TW) 今 (16) 日出席凌陽集團聯合法說會，總經理賈懿行表示，下半年由於多數客戶下單仍偏保守，訂單能見度相對低，仍無法預期整體下半年營運，不過，公司嚴謹控管庫存，下半年庫存水位會持續下降。

針對 MCU 殺價競爭，賈懿行坦言，MCU 產品線因中國競爭對手多、供給過剩，壓力也較大，也影響公司毛利率表現，不過，公司持續往多應用、多地區開發，如歐美、東南亞等，並看好中國以外的市場因美中貿易戰而增加導入台灣 IC 機會。

展望下半年，賈懿行認為，將持續受消費力下滑及歐美高通膨因素影響，業績仍充滿不確定性，主要仍要觀察兩大要素能否帶動消費力道回升，包括中國政府消費刺激政策、年底歐美銷售旺季。

細分產品線，多媒體受惠電競產品庫存去化告段落，客戶也開始下單；行車紀錄器也完成開發 2K 解析度新品，整體產品線涵蓋低 / 中 / 高階，其他新應用如變音及列印相片功能的兒童相機、可視顯微鏡、打獵機與執法儀也有斬獲。

AI 方面，凌通專注邊緣運算，已完成二代 AI 加速引擎開發，並陸續導入海外與中國多家客戶，看好其未來潛力，HMI 也獲家電及二輪車儀表板業者青睞，已有品牌廠開案。

MCU 產品線則隨著庫存去化成果顯現，E-Bike 客戶下半年有備貨需求，數量有機會比上半年增加，無線充電 Qi 2.0 新規格也因配合蘋果新機上市，已有幾個品牌客戶導入新規格，帶來新一波無線充電需求，預計在下半年發酵。

BLDC 直流無刷吹風機、工具機、鉛酸電池及 32 位元高精度量測 IC 都已經完成驗證，預計下半年進入量產。