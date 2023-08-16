〈大亞綠能布局〉光儲標案完成10億元聯貸 綠電採購詢問度增

大亞 (1609-TW) 旗下志光能源去年底標得經濟部能源局光儲合一標案最大容量 23.3MW，今 (16) 日與 7 家銀行完成 10 億元聯合授信案。董事長沈尚弘透露，隨著企業淨零碳排趨勢，已經有許多企業洽談購買綠電。

能源局設定 2025 年光儲目標 500MW，此次釋出的光儲標案容量合計 70.6MW，總共有 7 家廠商得標，得標廠商自去年遴選完成後須一年內完工，大亞旗下志光能源取得最大容量外，將率先在 10 月完工。

沈尚弘表示，光儲合一案場能將日間太陽能電能進行時間移轉，配合台電電力調度補足夜間第二尖峰用電需求及台電緊急調度救援，進一步增加電網強韌度，並確保產業用電品質，具有多重效益。

另外，大亞集團目前 AFC(儲能自動頻率控制) 容量已達 13MW，可隨時供應 13000 瓩功率充放電，穩定國家電網頻率的電力品質，預計年底前儲能系統將達到 36.5MW。

大亞積極串接能源鏈，提供從能源產生、傳輸、轉換，儲存到管理的完整服務，沈尚弘指出，由於產業供應鏈要求，許多企業為達到淨零目標，需要購買綠電憑證，除了可以向台電購買綠電外，也能向業者採購。

他進一步說，雖然既有綠電銷售到企業的占比還不高，不過隨著企業需求增加，近期詢問度高，惟綠電憑證價格通常比台電高，仍是企業主要評估的關鍵。

大亞今日與永豐銀行、凱基銀行、王道銀行、華南銀行、台新銀行、國泰銀行及台灣銀行共 7 家銀行簽約，完成新台幣 10 億元光儲合一案場聯合授信案，帶動綠能產業跨入嶄新里程碑。