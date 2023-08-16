英特爾正式宣布終止收購Tower 將支付3.53億美元分手費

英特爾 (INTC-US) 周三 (16 日) 宣布，今天宣布，由於無法及時獲得合併協議所需的監管批准，公司與 Tower Semiconductor(TSEM-US) 雙方均同意終止，之前披露的收購協議，根據協議，英特爾將向 Tower 支付 3.53 億美元的分手費。

英特爾執行長 Pat Gelsinger 表示，公司仍將推動推動戰略的各個方面，到 2025 年重新獲得晶體管性能和功率性能領先地位，並繼續投資晶圓代工。

他表示，藉由這次收購過程，對 Tower 有更多尊重與了解，將繼續尋找未來合作的機會。

英特爾代工服務 (IFS) 資深副總裁兼總經理 Stuart Pann 表示，自 2021 年推出以來，英特爾代工服務贏得了客戶和合作夥伴的青睞，正在構建差異化的客戶價值主張。

英特爾稱，其代工業務在過去一年中取得了重大進展，2023 年第二季營收超過 300% 就證明了這一點。

收購這家以色列公司原本是英特爾進入半導體代工市場計畫的一部分，Tower 在該領域的業務相對較小，但擁有英特爾所缺乏的專業知識和客戶。

此前，因一直未獲中國監管批准，投資者已經下調了對交易完成的預測，今年以來，Tower 股價下跌了 22%，而半導體行業整體股價卻在揚升。Tower 周二 (15 日) 收於 33.78 美元，遠低於英特爾提出的每股 53 美元的報價。